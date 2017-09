Opinia: U terrorystów jak u siebie w domu

„Na zdjęciach lotniczych, wykonanych w okresie od 8 do 12 września 2017 roku w rejonach dyslokacji odziałów zbrojnych Państwa Islamskiego, widać dużo amerykańskich samochodów pancernych typu Hummer, należących do Specnazu USA" — głosi komunikat, opublikowany na Facebooku Ministerstwa Obrony Rosji.

Rosyjski resort podkreślił również, że amerykańskie siły specjalne rozmieszczają swoich żołnierzy w bazach, gdzie wcześniej stacjonowali terroryści Państwa Islamskiego, przy czym wokół tych obiektów nie ma żadnych śladów szturmu, walk z ekstremistami czy nalotów koalicji międzynarodowej. „Może to świadczyć tylko o tym, że amerykańscy wojskowi czują się całkowicie bezpiecznie w rejonach, kontrolowanych przez terrorystów" — zaznaczyło Ministerstwo Obrony Rosji.

Dyrektor Centrum Badań Wojskowo-Politycznych przy Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), politolog Alieksiej Podbieriozkin uważa, że Rosja przedstawiła niezbite dowody na to, że Specnaz USA pełni rolę instruktora terrorystów w Syrii.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Amerykański sprzęt na terenach kontrolowanych przez terrorystów z PI (zdjęcia)

„Stany Zjednoczone zaczęły szczególnie aktywnie tworzyć oddziały w Syrii nie tylko przy pomocy CIA, ale także przy pomocy wywiadu wojskowego i sił specjalnych. Zresztą liczebność amerykańskiego specnazu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosła z 30 tys. do 75.tys. osób. Są to właśnie instruktorzy terrorystów, którzy nie walczą, a zajmują się szkoleniem tych band i ich wyposażeniem. Dlatego amerykańscy wojskowi mogą spokojnie przejść przez każde terytorium, które jest kontrolowane przez Państwo Islamskie. Przedstawiliśmy na to dowody. Sądzę jednak, że nie będzie żadnej reakcji. Wszyscy uznają, że to nie prawda i znajdują się tam ludzie, którzy pomagają opozycji" — uważa Alieksiej Podbieriozkin.