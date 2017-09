Ciągle słyszę, że Polską rządzi Jarosław Kaczyński, że do niego prowadzą wszystkie sznurki i od niego płyną dyspozycje.

© AFP 2017/ WOJTEK RADWANSKI A mogłoby być w Polsce z sensem

© Sputnik. Leonid Swiridow Powrót do Polski Ludowej

Bardzo się z tego muszą śmiać ludzie blokujący od wielu lat przyjęcie ustawy, która by im zamknęła możliwość rozkradania majątku państwowego pod hasłem reprywatyzacji.

Poradzili sobie z rządami PO, która przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej, mimo wielu zabiegów Hanny Gronkiewicz-Waltz, traktowała jak gorący kartofel. I świetnie sobie dają radę z rządami PiS.

Relacje z komisji Jakiego muszą odbierać jak serial komediowy.

Dwa lata rządów Szydło dało im szansę na udane przeprowadzenie machlojek.

Ludzie, którzy zarabiają na impotencji kolejnego rządu, są pazerni, bezczelni i bezwzględni. A patrząc na skalę złodziejstwa i zacierania śladów, także niezwykle skuteczni.

Grają z aparatem państwa w durnia. I wygrywają.

Dla nich ta ekipa rządowa, tak słaba merytorycznie, niekompetentna i zapatrzona w propagandowe popisy, jest wprost wymarzona.

© AP Photo/ Alik Keplicz Lider partii PiS Jarosław Kaczyński głosuje za przyjęciem reformy sądownictwa w Warszawie

Łatwiejszych do ogrywania amatorów, którym na dodatek — z braku wiedzy — wydaje się, że to oni rozdają karty, nawet by sobie nie śmieli wymarzyć.

Sukcesy w sprawach przemytu czy ścigania karuzeli VAT-owskich PiS osiągnęło, bo poprzednie rządy były ślepe. I głuche na liczne monity, skargi i propozycje.

Ale skutki bezhołowia reprywatyzacyjnego są moim zdaniem dużo groźniejsze. I to nie tylko dla budżetu państwa, jak tamte afery.

Tu najbardziej poszkodowani i ciągle kompletnie bezbronni są zwykli ludzie.

Obywatele kraju, w którym, choć chlubi się ustrojem demokratycznym, są sprzedawani wraz z kamienicami. I ten proceder trwa.

Są eksmisje kolejnych lokatorów. Zabiera się ludziom mieszkania, domy i ziemię, bo nie ma prawa, które by to przerwało.

Nie ma, bo PiS z jakichś powodów nie chce tej ustawy przeprowadzić.

© AP Photo/ Alik Keplicz Państwo ciągle teoretyczne

Politycy tej partii myślą, że brak ustawy reprywatyzacyjnej uda się przykryć komisją Jakiego.

Bardzo się mylą. To bańka mydlana.

Zostanie po niej tylko wstyd i jeszcze większe wkurzenie poszkodowanych.

Pojawiają się kolejni rwacze.

Rozzuchwaleni bezczynnością PiS spadkobiercy Branickich żądają setek milionów złotych za korzystanie z lotniska Okęcie.

Jeśli więc Kaczyński jest faktycznie demiurgiem, to ustawa reprywatyzacyjna byłaby tego koronnym dowodem.

Jerzy Domański, polski publicysta, Warszawa

Autor jest Redaktorem Naczelnym polskiego tygodnika opinii „Przegląd".

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.