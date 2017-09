Na nowych ograniczeniach wjazdu do USA skorzystają przeciwnicy Trumpa

Na zaktualizowanej liście ograniczeń wjazdu do UDS w dalszym ciągu znajdują się obywatele Iranu, Jemenu, Libii, Syrii i Somalii, przy czym od 18 października zakaz wjazdu zacznie obowiązywać nawet wobec tych obywateli wymienionych państw, którzy mogą udowodnić bliskie stosunki z mieszkańcami USA.

© AFP 2017/ Jim Watson Obywatelom ośmiu krajów zabroniono wjazdu do Stanów Zjednoczonych

Oprócz tego od 18 października na terytorium USA nie wjadą obywatele KRLD i Czadu, a także wielu obywateli Wenezueli. Ograniczenia wobec Sudanu zostały natomiast zniesione.

Donald Trump wyjaśnił nowe przepisy koniecznością dbania o bepieczeństwo kraju.

„Mój priorytet numer 1 — to uczynienie Ameryki bardziej bezpieczną. Nie będziemy przyjmować w naszym kraju tych, których nie będziemy w stanie bezpiecznie skontrolować" — napisał przywódca Stanów Zjednoczonych na swoim Twitterze.

Z kolei sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Elaine Duke powiedziała, że od teraz departament „będzie mógł skuteczniej powstrzymywać przed wjazdem do kraju terrorystów i przestępców". „Ogłoszone dzisiaj ograniczenia są rygorystyczne, jednak bardzo wyważone. Wysyłają one sygnał do zagranicznych rządów, że powinny współpracować z nami w kwestii zwiększania bezpieczeństwa" — powiedziała Elaine Duke.

Sekretarz stanu USA Rex Tillerson oświadczył, że swoim rozporządzeniem Donald Trump chroni Amerykanów.

© Sputnik. Nancy Siesel Trump odpowiada na północnokoreańskie obelgi

„Departament Stanu będzie współpracować z innymi urzędami federalnymi, aby prawidłowo realizować te przepisy. Będziemy kontynuować ścisłą współpracę z naszymi sojusznikami i partnerami, którzy popierają nasze działania odnośnie krajowego i globalnego bezpieczeństwa" — powiedział Tillerson.

Na antenie radia Sputnik wicedyrektor Instytutu Badań i Prognoz Strategicznych Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów (RUDN) Nikita Daniuk wyraził opinię, że służby specjalne Stanów Zjednoczonych mogą nie poradzić sobie z kontrolą imigrantów.

„Nie wykluczam, że informacja o konieczności podjęcia zdecydowanych kroków wobec potencjalnych migrantów pochodziła od służb specjalnych — lokalne służby specjalne najprawdopodobniej sobie nie radzą i nie mogą prowadzić skutecznej kontroli osób, które mogą być związane z organizacjami terrorystycznymi. Na przykład w Czadzie sytuacja jest dość niestabilna — organizacje terrorystyczne czują się tam dosć swobodnie" — powiedział Nikita Daniuk.

Jego zdaniem dekret Donalda Trumpa może być na rękę jego oponentom.

© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service Trump zwrócił się z prośbą do Poroszenki

„Nie jest tajemnicą, że Donald Trump zbiera punkty polityczne na rygorystycznym stosunku wobec potencjalnych uchodźców. Po raz kolejny próbuje on pokazać, że broni bezpieczeństwa USA, że będzie umacniać granice i rozszerzać kompetencje służb specjalnych. Jednak tego typu działania są na rękę przeciwnikom Donalda Trumpa, którzy kolejny raz mogą wykorzystać w przestrzeni infomacyjnej tezę, że jest on przeciwnikiem wolności i despotą" — powiedział ekspert.

Oprócz tego nie wszytkie kraje trafiły na tę listę w związku z kwestiami bezpieczeństwa — podkreślił Daniuk.

„Jeśli chodzi o Koreę Północną, Iran i Wenezuelę, to jest to decyzja polityczna, mająca najprawdopodobniej na celu wywieranie presji na te kraje. Trump regularnie ogłasza, że KRLD i Iran to kolejna reinkarnacja «osi zła». A z Wenezuelą sprawa również jest dość oczywista — Stany Zjednoczone będą robić wszystko, aby jeszcze bardziej destabilizować sytuację w tym kraju i obalić rząd na czele z Maduro" — uważa Nikita Daniuk.