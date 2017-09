Ukraina przyjmie każdą „pomoc"

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CBC powiedział, że zwraca się do premiera Kanady Justina Trudeau o odnowienie programu przekazywania siłom zbrojnych kraju zdjęć satelitarnych z rosyjsko-ukraińskiej granicy. Czy Kanada spełni prośbę Ukrainy?

© AFP 2017/ Genya Savilov Poroszenko chce szukać rosyjskich czołgów na kanadyjskich zdjęciach satelitarnych

W wywiadzie dla radia Sputnik analityk polityczny Międzynarodowej Organizacji Monitorującej CIS-EMO Stanisław Byszok podkreślił, że dla Kijowa każde wsparcie Zachodu, nawet symboliczne, ma duże znaczenie.

„W Kanadzie mieszka bardzo duża i wpływowa diaspora ukraińska i kiedy chodzi o sprawy Ukrainy, polityka zagraniczna Kanady kieruje się tym, co lobbuje ta diaspora. W związku z tym warto podkreślić, że poparcie przez Kanadę wszystkich antyrosyjskich sankcji było w znacznym stopniu wynikiem lobbowania tej decyzji przez (ukraińską społeczność — red.). Co się tyczy zdjęć granicy, to zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Moskwy w Donbasie nie ma żadnych rosyjskich żołnierzy i ciężkiego sprzętu wojskowego.

Dlatego te zdjęcia nikomu nie mogą zaszkodzić. Jednak aspektów o charakterze obronnym, co do których Ukraina i Kanada mogłyby się porozumieć, nie jest wcale tak wiele. Kanada nie jest dostawcą broni, dlatego Kijów nie może poprosić o uzbrojenie. Pozostają więc takie symboliczne gesty. Niestety nie mogą one zagwarantować tego, że w Donbasie zapanuje długotrwały pokój" — podkreślił Stanisław Byszok.