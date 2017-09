Warszawa: IPN panem życia i śmierci

Od paru tygodni NFZ rozsyła do szpitali i przychodni pisma, w których nakazuje leczyć styropianowców bez kolejki. To jeden z efektów pisowskiej nowelizacji ustawy o „działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych".

Ustawa, po raz pierwszy uchwalona wiosną 2015 roku, została przez dobrą zmianę zmieniona w sposób oczywiście dobry.

Pierwotny kształt przepisów przewidywał pomoc socjalną dla tych kombatantów antypeerelowskiej opozycji, którzy znaleźli się w niedostatku. Specjalna renta dla antykomunistów, wynosząca 400 zł, wiązała się z progiem dochodowym i była przyznawana na rok, w szczególnych przypadkach na 5 lat.

Obecna władza, z inicjatywy senatu, uznała, że „socjalny charakter pomocy" jest generalnie oburzający, bo kasa za walkę z komuną się należy, czy ktoś jej potrzebuje czy nie.

Nowe prawo uznaje też, cokolwiek zabawnie, że bohaterską aktywność należy liczyć nie jak dotychczas do 4 czerwca 1989, ale do 31 lipca 1990; co w praktyce oznacza, że całą swą antykomunistyczną działalność (ustawa mówi o minimum 12 miesiącach) można było odbyć już po faktycznym zgonie nieboszczki komuny.

Jeśli chodzi o ofiary komunistycznych represji, wymogi są jeszcze niższe: na legitymację bohatera i związane z tym przywileje wystarczy 48 godzin pierdla jednym ciągiem, miesiąc karnej kompanii lub „rozstrój zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni" w wyniku „udziału w wystąpieniu" antyrządowym za PRL — co jak rozumiem może oznaczać także zapalenie płuc po zmoczeniu armatką wodną na demonstracji w chłodniejszym dniu. Wszyscy ci bohaterowie mają dostać od ojczyzny 4 stówy.

I, że tak się wyrażę, bóg z nimi.

Transfer socjalny w oczach lewaka zawsze jest zjawiskiem pozytywnym, a wielu spośród uprawnionych rzeczywiście takiej pomocy potrzebuje.

Potencjalny koszt renty antykomunistycznej dla 30 tys. osób — tylu chętnych spodziewa się rząd — to 144 miliony rocznie. Oczywiście niemało, ale też nie jakoś strasznie dużo i można się pocieszać, że kasa wydana na nowy ZBoWiD nie pójdzie na, np., armię podwórkową Antoniego. W sumie — mamy w państwie pisowskim większe problemy niż te 4 paczki na twarz dla co poniektórych.

Jednak kiedy przychodzi do leczenia, sytuacja już nie jest taka prosta.

Wpychanie antyczerwonych zasłużonych do kolejek NFZ, bez baczenia na względy medyczne i zdrowy rozsądek, jest pomysłem z piekła rodem.

Prawicowe media rzucą się ze ślinotokiem na każdy przypadek nosiciela legitymacji bohatera, który nie spotka się ze strony lekarzy z należytym — we własnych oczach — uważaniem.

Kto się założy, że zamieni się to w prześwietlanie życiorysów personelu medycznego, medialne nagonki na każdego, kto w PRL piastował jakieś stanowisko, zrobił stopień naukowy, był w partii, że już nie wspomnę, że studiował w ZSRR?

Póki co ten rodzaj polowania na czarownice środowisko medyczne omijał, z niewątpliwą korzyścią dla pacjentów.

I wreszcie, o ile sława małojecka, a nawet parę złotych do pensji czy emerytury, może dla wielu obywateli RP nie stanowić dostatecznej motywacji do wdania się w konszachty z IPN — kiedy rozejdzie się, że to sposób na przeskoczenie kolejki w NFZ, potencjalni bohaterowie zaczną pchać się drzwiami i oknami.

Pomijając już kwestię kosztów tysięcy dodatkowych rent kombatankich, a także wątpliwy kontekst moralny tego typu późnego bohaterstwa — przywilej leczenia poza kolejnością dla obywateli, uzbrojonych w antykomunistyczny placet, daje hunwejbinom z IPN absurdalną władzę nad zdrowiem i życiem ludzi.

I władza ta niewątpliwie będzie wykorzystywany do celów politycznych — przedsmak tej filozofii odczuł Karol Modzelewski, który miesiącami nie mógł wyegzekwować z IPN zaświadczenia, że siedział za walkę z komuną, co było mu potrzebne do obliczenia wysokości emerytury.

Oczywiście, wszystkie te wady są w oczach Prawa i Sprawiedliwości zaletami.

Gorzej, że nie widzi ich także opozycja — w czerwcowym głosowaniu nad ustawą przeciw były tylko dwie osoby, w tym posłanka PiS, być może przez pomyłkę.

Ten wspaniały akt państwowotwórczej myśli władzy zyskał bezkrytyczne poparcie Platforma Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL.

Agnieszka Wołk-Łaniewska, publicystka polska, Warszawa

