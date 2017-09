Rosja nie weźmie przykładu z „działań edukacyjnych" USA

© Sputnik. Denis Aslanov Amerykańska instrukcja prowadzenia wojny z Rosją

„Poradnik" Pentagonu zawiera opis działań taktycznych i środków bojowych, stosowanych rzekomo przez rosyjskich wojskowych na terytorium Ukrainy. Tymczasem Ambasada Rosji po raz kolejny przypomniała, że Rosja nie jest stroną ukraińskiego konfliktu. Oprócz tego dyplomaci podkreślili, że na terytorium Ukrainy nie ma rosyjskich wojsk, a pokonać kryzys można tylko drogą wypełnienia porozumień mińskich.

„Problem z ich nieprzestrzeganiem wiąże się z brakiem woli politycznej Kijowa" — głosi oświadczenie rzecznika prasowego rosyjskiej misji dyplomatycznej w USA.

Myślą przewodnią „poradnika", przygotowanego przez Grupę ds. Badania Asymetrycznych Działań Bojowych przy Wojskach Lądowych USA, jest opis tak zwanej strategii wojny hybrydowej. Jak poinformował w wywiadzie dla agencji informacyjnej „Ria Novosti" rzecznik Departamentu Obrony USA, major piechoty morskiej Adrian Rankine-Galloway, ten „poradnik" nie odzwierciedla oficjalnej polityki Pentagonu, a jest jedynie opinią ekspercką.

Dyrektor Instytutu Planowania Strategicznego, doktor politologii, profesor Aleksander Gusiew w wywiadzie dla radia Sputnik podkreślił, że amerykańscy wojskowi dopuszczają możliwość konfliktu między Rosją a USA i nie doprowadzi to do niczego dobrego

„Nie jest to powód do dumy ani dla autorów podręcznika, ani dla tych, którzy go zamówili. Przecież będą się z niego uczyć młodzi ludzie, na jego podstawie będzie się kształtować ich światopogląd. Jeśli w podręczniku napisano, że Stany Zjednoczone znajdują się w stanie wojny z Rosją, to jest to ogromnie niepokojące. Tworzy to warunki do tego, aby obywatele USA odbierali nasz kraj jako agresora i bez wątpienia negatywnie wpłynie to na stosunki rosyjsko-amerykańskie. Rosja oczywiście nie weźmie przykładu z autorów tego podręcznika ani z Departamentu Stanu, który również jest zaangażowany w tę tak zwaną «wojnę», i nie będzie opracowywać żadnych podręczników, informujących, że walczy z Ameryką. Z pewnością odpowiemy na ten kolejny wrogi krok, jednak nie będziemy publikować takich niegodziwości" — powiedział Aleksander Gusiew.