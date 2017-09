„Teraz śpiewają o NATO, a ciekawe, co powiedzą, jak przywiozą nam pierwsze trumny"

— Antyrosyjską histerią zajmują się media kontrolowane przez USA. Teraz bardzo modne jest mówienie czegoś przeciwko Rosjanom, na przykład o tym, jak zatrzymać ich wpływ na Bałkanach, w tym także w Macedonii. Tymczasem rosyjska obecność w kraju ogranicza się do placówki dyplomatycznej, siedemnastu elektrowni atomowych, jednej kopalni i zwycięzcy Ligii Mistrzów, klubu piłki ręcznej „Wardar", którego właścicielem jest Rosjanin. Natomiast w kraju nie ma żadnej obiektywnej i krytycznej oceny naszej współpracy z USA. Społeczeństwo Macedonii przy tym w większości swej nie usprawiedliwia takiego wasalnego stosunku. Uważam, że powinniśmy utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi, i z Albańczykami w Kosowo, i z Albańczykami w Albanii, i z Serbami, i z Bułgarami".

— Czy Macedonia powinna wstępować do NATO?

- Teraz w Macedonii śpiewane są piosenki o „NATO, złoto moje" (przeinaczenie utworu jugosłowiańskiej piosenkarki Lepy Breny „Bato, Bato, ti si moje zlato. Oryginał można przesłuchać tu ), a co będzie, jeśli, nie daj Boże, wyślą nam pierwsze trumny z ciałami naszych żołnierzy? Przecież kiedy wstąpimy do NATO, będzie to oznaczać, że nasi żołnierze będą obecni tam, gdzie trwają działania zbrojne. A USA zawsze wymierzają gdzieś sprawiedliwość. Śpiewają, a nie wiedzą, co oznacza członkostwo w NATO. A oznacza ono 160 mln euro z naszego budżetu rocznie. I kolejny miliard euro na cztery lata modernizacji sił zbrojnych.

Jestem pewien, że dla nas wszystkich byłoby lepiej, gdyby Macedonia, Kosowo, Serbia, a być może także Bośnia i Hercegowina, zachowały neutralność wojskową. Byłoby to dobre dla utrzymania długofalowego pokoju, bo wstąpienie do NATO wcale nie oznacza, że pozbędziemy się problemów. Turcja jest członkiem NATO, a sam Pan widzi, do czego doszło. Sojusz nie mógł nie wiedzieć o szykującej się próbie obalenia Erdogana. Mieć do czynienia z Sojuszem to tak jak mieć do czynienia z lichwiarzami: wy płacicie często, oni chcą jeszcze więcej, wy płacicie drugą część długu i jeszcze niekończące się odsetki.

