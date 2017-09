Giwera dla każdego Polaka

Ugrupowanie Kukiz'15 chce liberalizacji dostępu do broni. W Sejmie znalazł się projet „Broń dla patriotów". Czy naprawdę chodzi o nasze bezpieczeństwo?

„Polska nie ma żadnych szans"

„Historyczne uwarunkowania pozwalają na kategoryczne twierdzenie, że dostęp Polaków do broni jest wprost wpisany w pojęcie polskiego patriotyzmu. Zawsze gdy w Polsce odradzał się patriotyzm, powodowało to wzrost zainteresowania bronią — sytuację taką obserwujemy także obecnie" — możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o broni i amunicji, która dziś w Sejmie miała swoje pierwsze czytanie.

Okazuje się, że według logiki Kukiza broń chcą mieć tylko prawdziwi patrioci, którzy kochają swój kraj i troszczą się o jego losy. Jeżeli są pacyfistami albo nie życzą sobie, by po ulicy paradowali uzbrojeni po zęby przechodnie, to znaczy, że dobro Polski nie leży im na sercu. To doprawdy karkołomne rozumowanie.

Posłów od Kukiza popiera m.in. Business Centre Club — a więc zamożna klientela. Zapewne część biznesmenów, którzy marzą o glocku w swojej kieszeni, już spełnia się jako myśliwi. To oni stanowią spory odsetek posiadaczy broni w Polsce. W 2016 roku 197 tysięcy Polaków miało pozwolenie na broń. Kukiz'15 chce, aby po zmianie prawa było to… milion osób. Czyli o 800 tysięcy więcej.

Według poselskiej wizji to starosta powiatowy, a nie policja, decydowałby o tym, czy wydać pozwolenie. Praktycznie należałoby jedynie przedstawić kwitek od lekarza pierwszego kontaktu, że starający się o „gnata" delikwent nie ma stwierdzonych żadnych zaburzeń. Ani słowa o uzależnieniach, na przykład od alkoholu — który dziś stanowi przeszkodę w zdobyciu pozwolenia.

Choć — jak zapewniają dziennikarze „Gazety Wyborczej", już dziś „załatwienie" lewego pozwolenia większego problemu nie stanowi — wystarczy zagadać z kimś, kto jest szychą w klubie strzeleckim. W opublikowanym dwa dni temu reportażu Bartosz Józefiak opisuje, jak załatwiał sobie broń. „Daj mi 100 osób z ulicy, które nigdy nie trzymały pistoletu. Dla 75 załatwię pozwolenie" — powiedział mu instruktor z wrocławskiego stowarzyszenia „Braterstwo". Dziennikarz opisał, jak łatwe było ominięcie obowiązujących przepisów. W efekcie w zdobycie pozwolenia na broń włożył mniej wysiłku niż w wyrobienie prawa jazdy. A posłowie Kukiz'15 chcą jeszcze ułatwić całą procedurę.

Cele mają jasne: złagodzenie zasad, odebranie policji kompetencji do wydawania pozwoleń na broń i zwiększenie liczby jej posiadaczy — najlepiej, aby w pierwszym roku obowiązywania ustawy przybyło 100 tys. „gnatów". Niedawny sondaż pokazał, iż 70 proc. Polaków sprzeciwia się powszechnemu dostępowi do broni, a popiera go jedynie 18 proc.

Aniołkiem Kaczyńskiego być

Wielu komentatorów obawia się tego, że zwiększenie dostępu do broni połączone ze wzrostem negatywnych emocji i niezadowolenia w kraju może przynieść przerażające żniwo. Jarosław Lewandowski, prezes Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, stwierdził, że w porównaniu z innymi europejskimi krajami Polska cały czas jest słabo uzbrojona, nie ma więc sensu wzniecanie paniki i straszenie na wyrost. Zaniepokojenie wzbudza jednak pomniejszenie roli psychologów w procedurze wydawania pozwolenia. Lekarz pierwszego kontaktu nie powinien podejmować tak wielkiej odpowiedzialności. Chyba że jest to strażnik Dobrej Zmiany , wierny podwładny ministra Radziwiłła.

