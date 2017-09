Dobry, bo amerykański?

Według informacji „Rzeczpospolitej" w połowie października do Polski ma trafić pierwsza partia amerykańskiego miału węglowego. Odbiorcą będzie katowicka spółka Węglokoks.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev USA wspomogą Polskę... węglem

Zastępca przedstawiciela handlowego Rosji w Polsce Aleksandr Jerszow w rozmowie telefonicznej z korespondentem radia Sputnik określił transakcję jako typowo polityczną.

Można powiedzieć, że są to dostawy o charakterze politycznym. Pomimo tytanicznych wysiłków i ogromych środków, przeznaczanych na wsparcie dla polskiego przemysłu wydobywczego, w tym roku na polskim rynku powstał deficyt węgla.

© Sputnik. Stringer Polski historyk persona non grata na Ukrainie

Import tego surowca rośnie. Prawie dwie trzecie importowanego węgla pochodzi z Rosji, rosyjski węgiel jest nie tylko tańszy, ale i lepszy jakościowo od polskiego. Przy całej widocznej niechęci do rosyjskiego gazu i innych rosyjskich surowców energetycznych, Polska jest zmuszona importować także rosyjski węgiel. Jednak przyjemniej jest ogłaszać zakup amerykańskiego węgla, chociaż jest on droższy od rosyjskiego — podkreślił ekepert.

Jednak nie to jest najważniejsze: amerykański węgiel ustępuje pod względem jakości rosyjskiemu z powodu podwyższonej zawartości siarki oraz nie odpowiada standartom jakości Unii Europejskiej. Zawartość siarki w amerykańskim węglu wynosi 3% i jest to bardzo dużo. Dlatego amerykański węgiel będzie mieszany z innym węglem, także rosyjskim, aby zmniejszyć zawartość siarki i wykorzystać go w energetyce.

Polska robi to, aby przypodobać się Amerykanom. A Stany Zjednoczone po prostu «wciskają» swoje zasoby do Europy, jak to ma np. miejsce z ich skroplonym gazem ziemnym — podkreślił dyplomata.