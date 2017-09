Obecność amerykańskich wojsk w Polsce odbije się nam wszystkim czkawką

Jak powiedział amerykański generał, „Polska pozostaje środkiem ciężkości dla amerykańskiej armii w Europie". Czy to powód do radości?

© AFP 2017/ Ali Ngethi Ukraina wciągnęła Polskę w konflikt w Sudanie Południowym

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z admirałem w stanie spoczynku Markiem Toczkiem.

— „Polska jest środkiem ciężkości dla amerykańskiej armii w Europie" — stwierdził w wywiadzie dla TVN24 dowódca sił lądowych USA w Europie generał Ben Hodges. Czy ten fakt daje Panu powód do dumy?



— Muszę powiedzieć, że nie tylko ten fakt, ale też szereg innych, które od jakiegoś czasu obserwujemy, mnie osobiście napawa dużym niepokojem, bowiem to nie jest układ budowania stosunków dobrosąsiedzkich w regionie. Jest to polityka, która prowadzi do konfrontacji. Ten obszar, a szczególnie Polacy mocno doświadczyli, czym kończą się takie zabawy. Brak suwerennej polityki w tym regionie prowadzi do tego, że Polska znowu staje się przedmiotem, a nie podmiotem i to jest niepokojące.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski „Polska nie ma żadnych szans"

— Ja bym powiedział tak, że wśród amerykańskich generałów i to tych, którzy są dopuszczani do wypowiadania się w mediach, w przestrzeni publicznej, nie brakuje, powiedzmy delikatnie, takich narwańców, którzy wypowiadają coś, co naprawdę trudno pojąć. Ja osobiście uważam, że to absolutnie niczemu dobremu nie służy i nie będzie miało dobrych owoców.

Natomiast Amerykanie mają złożoną sytuację w zachodniej części Europy, głównie w Niemczech. Ja myślę, że oni chcą stamtąd swój ciężar obecności i oddziaływania przenieść na tereny Polski i państw nadbałtyckich. To może w ich interesie ma jakiś sens. Należałoby to bardzo szczegółowo przeanalizować. Natomiast z punktu widzenia Polski i państw bałtyckich później to odbije się nam wszystkim czkawką.

CC BY 2.0 / US Missile Defense Agency Kiedy Patrioty trafią do Polski?

— To dobre pytanie. Myślę, że najlepszą odpowiedzią są komentarze napisane pod tego typu newsami. W internecie tych komentarzy są setki i na palcach jednej ręki można policzyć akceptację dla tego typu działań. Myślę, że to jest gra polityczna, która w Polsce ma coraz mniej zwolenników. I to widać wszędzie tam, gdzie pojawi się pan Macierewicz ze swoimi wywodami, czy minister Waszczykowski.

Coraz więcej ludzi wyraża swoje zdziwienie, że tego typu pomysły, tego typu akcje rozwijają się przy przyzwoleniu grupy polityków, którzy sprawują władzę w Polsce. I to jest niepokojące.