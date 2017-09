Flota Czarnomorska „na celowniku"

© Sputnik. Vitaliy Belousov Na Krymie zatrzymano dwóch ukraińskich szpiegów

Nasi konkurenci geopolityczni — czyli kraje, które są bardzo niezadowolone z tego, że Krym znajduje się w składzie Rosji — postanowili zniwelować wpływ Floty Czarnomorskiej, będącej obecnie jedną z największych sił w basenie Morza Czarnego — powiedział ekspert.

W tym celu podejmują różne działania. Po pierwsze jest to otwarcie centrum wsparcia Marynarki Wojennej Ukrainy w Oczakowie, które jest tak naprawdę obiektem należącym do Ameryki. Po drugie to prawdopodobne wzmocnienie Marynarki Wojennej Ukrainy środkami przeciwokrętowymi. Po trzecie to intensyfikacja działalności dywersyjnej i wywiadowczej na Krymie — dodał Bezpalko.

Wszelkie informacje, związane z Flotą Czarnomorską, oprócz wiadomości z jawnych źródeł, przekazywane służbom specjalnym innych państw, stanowią zagrożenie dla naszej floty i infrastruktury wojskowej oraz dla bezpieczeństwa państwa. Te informacje mogą być powodem do dokonania ataku wojskowego — zaznaczył ekspert.

Na kadrach operacyjnych, udostępnionych przez FSB, widać, że oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Ukrainy Dmitrij Dołgopołow i Anna Suchonosowa zostali zatrzymani w domu. Mieszkali w jednym z wieżowców Symferopola. Od 2014 roku jest to już 13. przypadek zatrzymania pracowników ukraińskich służb specjalnych lub ich agentów, przy czym zarówno obywateli Rosji, jak i Ukrainy. Jednak po raz pierwszy został zatrzymany odbywający służbę wojskowy.