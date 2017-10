Pod Winnicą spłonęło więcej pocisków, niż zużyto w Donbasie

© Sputnik. Olesia Potapowa Ukraińcy przez pomyłkę weszli na własną minę

W ciągu trzech lat operacji na Donbasie Siły Zbrojne Ukrainy zużyły 24 tysiące ton amunicji.

Przypomnijmy, że w nocy z 26 na 27 września w składzie wojskowym pod Winnicą doszło do eksplozji, które doprowadziły do pożaru.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandr Turczynow oświadczył, że pożary w składach amunicji były największym ciosem dla obronności kraju.

Prokurator Generalny Ukrainy Jurij Łucenko oświadczył wcześniej, że przyczyną wybuchów w składzie wojskowym pod Winnicą była „dywersja" ze strony Rosji. Jednocześnie główny prokurator wojskowy Ukrainy Anatolii Matios zdementował informacje o tym, że do wybuchów doszło z winy dywersanta.

Analityk polityczny Międzynarodowej Organizacji Monitoringowej CIS-EMO Stanisław Byszok przedstawił w rozmowie ze Sputnikiem inne wersje przyczyn incydentu.

„Pierwsza wersja, która została przedstawiona od razu przez ukraińskie władze — to dywersja ze strony Rosji — nie podlega żadnej krytyce. A dwie inne wersje, bardziej zbliżone do prawdy, to niedbalstwo i próba ukrycia nielegalnych i na półlegalnych mechanizmów, za pośrednictwem których broń mogła być sprzedawana państwom, w których trwają działania zbrojne, w tym również organizacjom terrorystycznym. Wiadomo, że kiedy urządza się taki wybuch, to ciężko ustalić, ile broni znajdowało się w momencie incydentu. Można spisać na straty ogromną ilość broni" — zauważył Stanisław Byszok.

Zdaniem eksperta, incydent źle wpłynie na wizerunek Ukrainy na Zachodzie.

„To ogromny cios dla wizerunku ukraińskich sił zbrojnych i Ukrainy jako państwa zarówno w oczach UE, jak i USA. Jeśli Ukraina nie może albo nie chce kontrolować własnej amunicji, to ciężko będzie dostarczać im jakąś dodatkową broń, prowadzić rozmowy w sprawie integracji i udziału we wspólnych ćwiczeniach wojskowych" — uważa Stanisław Byszok.