Władze na wszelkie możliwe sposoby starały się nie dopuścić do głosowania, w starciach z policją ucierpiało około 800 osób. W nocy z niedzieli na poniedziałek 2 października ogłoszono jego wyniki. 90% uczestników głosujących opowiedziało się za odłączeniem regionu od Hiszpanii.

W referendum wzięło udział ok. 2,26 mln osób, czyli około 42,3% uprawnionych do głosowania.

Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Shinas oznajmił, że kwestia uznania referendum niepodległościowego w Katalonii za zgodne z prawem jest wewnętrzną sprawą Madrytu.

Kreml wypowiedział się w podobnym tonie. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow również oświadczył, że wydarzenia wokół referendum w sprawie niepodległości Katalonii to wewnętrzne sprawy Hiszpanii.

A co na ten temat myślą mieszkańcy krymskiego Sewastopola?

Wiktor Gorelyj

Myślę, że Sewastopol i Krym rozpoczęły bardzo ważny projekt i jak mówią politolodzy, UE jest niestabilna, jej wewnętrzne więzy słabną, myślę, że wydarzenia w Katalonii są pewnym przejawem tego, co dzieje się w Europie i ogólnie na świecie. Ponieważ ludzie zaczynają rozumieć — zarówno Sewastopol, jak i Krym dały odpowiedni przykład — że w tych przypadkach, gdy jest wola ludzi, tę wolę narodu należy wysłuchać, trzeba zaakceptować i odpowiednio zareagować.

Benjamin Wolf

Oczywiście, jeśli tam (wynik referendum — red.) zostanie przyjęty, będziemy mieli dobry argument, aby również nas uznali. Myślę, że w całej tej historii najbardziej interesujące jest to, jak Rosja traktuje swoich ludzi, a jak Europa traktuje swoich. Tutaj słuchają narodu i robią to, o co naród prosi. A tam… Przykro na to patrzeć!

Jelena Golubiewa

Myślę, że Europa raczej nie podąży drogą przyznania obywatelom tego terytorium niepodległości i niezależności. Niestety rządy europejskich państw opowiadają się za terytoriami tych państw, gdzie jest to dla nich korzystne. Ale na swoim terytorium raczej nie dopuszczą do podziału kraju.

Olga Dronowa

Z jednej strony jest wiele wspólnego z Krymem. Najważniejsze, być może, że ludzie postanowili wyrazić swoją wolę i określić dla siebie, jak chcą dalej żyć. Z jednej strony.

Z drugiej strony jest zasadnicza różnica w tym, że Krym chciał wrócić do swej ojczyzny, do swoich początków, stać się częścią Federacji Rosyjskiej, a Katalonia chce oddzielić się, być niezależnym państwem. Albo uzyskać jakąś szeroką autonomię.

Hiszpański rząd uważa referendum niepodległościowe w Katalonii za farsę — oświadczył przedstawiciel rządu centralnego w Katalonii Enrique Mello.