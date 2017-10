Caracale dla Polski: rocznica niezrealizowanego projektu

© Sputnik. Oksana Dzhadan Obecność amerykańskich wojsk w Polsce odbije się nam wszystkim czkawką

— O tym dziś jest głośno w mediach. Minął rok od zerwania przez rząd PiS negocjacji w sprawie zakupu śmigłowców Caracal. Doprowadziło to do poważnych tarć z Francuzami. Ówczesny prezydent Hollande nawet zrezygnował z wizyty w Polsce. Wynikła głośna afera. Wplątany w nią zaufany człowiek Antoniego Macierewicza doktor Wacław Berczyński oznajmił w wywiadzie dla „Gazety Prawnej", że to „on wykończył Caracale". Po skandalu nawet zbiegł do USA, jak wiemy. A konsekwencji wobec Macierewicza nie było. Dlaczego?

— Od dość długiego czasu polska opinia publiczna i wszyscy, którzy obserwują to, co się dzieje w polskim rządzie, mogą odnieść wrażenie, że pozycja ministra Antoniego Macierewicza jest wyjątkowo wysoka i nie da się jej wytłumaczyć jakimiś szczególnymi zaletami merytorycznymi jego działań. Można raczej odnieść wrażenie, że jest to odcinanie kuponów od tego, że to on wziął na siebie odpowiedzialność, że to on przyjął na siebie rolę głównego rzecznika i realizatora misji nagłaśniania spisku smoleńskiego i tworzenia atmosfery, że za katastrofą smoleńską stoją jakieś siły trzecie, które chciały zgładzić polskiego prezydenta. To właśnie Antoni Macierewicz wykreował na potrzeby elektoratu Prawa i Sprawiedliwości szereg teorii spiskowych, dzięki którym PiS wykształcił, jak można powiedzieć tak kolokwialnie, „sektę smoleńską". Dzięki temu jego pozycja jest wyjątkowo mocna w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ usunięcie Antoniego Macierewicza oznaczałoby zadanie ciosu w samo serce kultu smoleńskiego.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Nuklearne sny Antoniego Macierewicza

— No tak. A jeszcze w kontekście tej sprawy ze śmigłowcami warto pamiętać o powiązaniach pana Antoniego Macierewicza z amerykańskim senatorem Alfonsem D'Amato i lobbystami z firmy Lockheed Martin. Wszystko wskazuje na to, że chodziło nie tylko o zerwanie kontraktu na Caracale, co uderzyło w zobowiązania poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej zawarte z francuskimi elitami zbrojeniowymi i politycznymi, ale przy okazji miało wzmocnić pozycję Antoniego Macierewicza w środowisku amerykańskich neokonserwatystów, którzy są mocno powiązani z koncernem Lockheed Martin. Coś po drodze poszło nie tak, ponieważ sprawa się przeciąga, pomimo stosowania specjalnych procedur zakupowych, które sprawiają, iż istnieje możliwość dokonywania takich zakupów w trybie bezprzetargowym. Być może chodzi o jakieś wewnętrzne ograniczenia, na które napotkał minister Antoni Macierewicz. Tutaj można byłoby tylko spekulować. Jednak z całą pewnością decyzje podejmowane przez MON mają charakter bardziej polityczny niż pragmatyczny.