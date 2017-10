Skarbówka Cię zniszczy

© Sputnik. Denis Petrov Dwie amerykańskie dywizje dla Polski

Najgorsze jest to, że w przyjętej rok temu ustawie o funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej istnieje zapis, który zezwala funkcjonariuszom na stosowanie wszelkich metod uzyskania informacji, jakie tylko uznają za stosowne. Nie muszą przejmować się na przykład pojęciem „tajemnicy zawodowej" — a taka obejmuje prawników, lekarzy, dziennikarzy, doradców podatkowych czy nawet księży.

Co więcej, urzędnicy KAS nie potrzebują nawet na to zgody sądu, jak większość rządowych instytucji — nawet śledczych. Mają pełną swobodę działania. Sąd może ewentualnie zdecydować o tym, że nie dopuści w procesie dowodów zdobytych z naruszeniem zasad tajemnicy zawodowej lub zdobytych podstępnie, np. w wyniku podsłuchiwania albo podglądania.

Możliwość naruszania tajemnicy zawodowej to nie jedyne, co Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za naruszanie wolności. Okazuje się, że szef KAS może zdecydować o wszczęciu kontroli określonej instytucji wolicjonalnie, na podstawie bardzo selektywnych materiałów. Kiedy już postanowi kontrolę przeprowadzić, to o tym fakcie absolutnie nie musi informować sprawdzanej firmy.

KAS się broni. Przyznaje, że owszem, większość tych działań jest na pograniczu etyczności. Jednak wszystko to robione jest w szczytnym celu — zapewnienia państwu stabilności finansowej i ściganiu przestępstw skarbowych. Prócz tego urzędnicy twierdzą, że większość wymienionych uprawnień posiadała już wcześniej, nie do końca zatem rozumiem nagłe zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jego wątpliwości rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny . Który, jak można się spodziewać, przyzna rację ustawodawcy. Z pewnością nie bez znaczenia będą ostatnie osiągnięcia KAS — w okresie od stycznia do sierpnia 2017 dochody budżetu państwa wzrosły o 15 procent. W połowie września podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów wiceszef KAS Piotr Walczak pochwalił się sukcesami:

— Udało się uniknąć jakichkolwiek błędów. Nie tylko nie doszło do spadku dochodów budżetu państwa, ale one dość raptownie wzrosły. (…) Od stycznia do 31 sierpnia 2016 roku ogółem te dochody wykonane wyniosły 182 mld zł. Od stycznia do 31 sierpnia 2017 roku, czyli za analogiczny okres, dochody wykonane wyniosły 210 mld 864 mln i wzrosły o 15 proc. — powiedział. — Zwracam uwagę na ilość chociażby kontroli, które zostały wykonane przez Krajową Administrację Skarbową. W tym okresie skontrolowaliśmy 125 tys. ciężarówek, czyli było to około tysiąc kontroli na dobę.

KAS działa od marca 2017. Powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Nie można zaprzeczyć, że swoje zadanie (zwiększenie wpływów do budżetu) spełnia znakomicie. Robi to jednak — mały szczegół — z naruszeniem wolności obywatelskich.

