Ekspert: Saakaszwili dał Poroszence „głośny policzek"

„Prośba o zapewnienie dodatkowej ochrony i wniosek o azyl politycznt to w istocie rzeczy to samo. Po prostu częściej wykorzystuje się pojęcie „azylu politycznego" — powiedział prawnik. Jego zdaniem Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy nie odpowiedziała jak na razie na prośbę Saakaszwilego, choć powinna to była uczynić w przeciągu doby.

Jak piszą „Ukrainskie nowosti", po złożeniu przez Saakaszwilego wniosku o zapewnienie mu dodatkowej ochrony ukraińskie władze nie mogą go deportować. Zakazuje tego prawo.

Wiodący pracownik naukowy Instytutu Rosyjskiej Emigracji Eduard Popow powiedział w rozmowie ze Sputnikiem, że chodzi o planowy atak informacyjny Saakaszwilego na swoich dawnych sojuszników w ukraińskim kierownictwie.

„Według mnie prośba Saakaszwilego o zapewnienie mu dodatkowej ochrony świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze to zdecydowany atak w sensie informacyjnym: wiadomość będzie teraz buzować na Ukrainie, i ukraińskie władze będą musiały wymyśleć jakieś wytłumaczenie: albo usprawiedliwiać się za to, że nie udzielono mu tego statusu albo, wręcz przeciwnie, tłumaczyć się z przyznania mu tego statusu. Po drugie dość powszechnie znany jest szczególny stosunek do Saakaszwilego w obwodzie lwowskim, gdzie został ciepło przyjęty i gdzie mógł porozmawiać z merem Lwowa Andriejem Sadowem, liderem partii „Samopomoc". Dlatego jest w pełni możliwe, że Saakaszwili otrzyma to, o co prosi, a wówczas na Ukrainie zacznie się „wojna" pomiędzy różnymi instancjami, „wojna sądów". To także na rękę Saakaszwilemu, i nie na rękę Petrowi Poroszence" — uważa Eduard Popow.

Jego zdaniem swoimi działaniami Saakaszwili ukazuje społeczeństwu słabość ukraińskich władz.

„Saakaszwili otwarcie szydzi sobie z władz w Kijowie, a Poroszenko znów musi się usprawiedliwiać. W efekcie wszyscy na Ukrainie rozumieją, że przeciągająca się epopeja z pozbawieniem albo niepozbawieniem Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa świadczy o słabości tej władzy, o jej paraliżu. Poroszenko jest bezsilny nawet wobec osoby, która otwarcie łamie prawo. Mam na myśli przejście przez polsko-ukraińską granicę i ciąg dalszy tego incydentu. To oczywiście kolejny głośny policzek dla prezydenta Poroszenki" — zakończył Eduard Popow.