Kaukaz oczami Polaka: Bez uprzedzeń

Wraz z grupą polskich „dziennikarzy wyklętych", a więc Tych, którzy w przeciwieństwie do spolegliwych sług mainstreamu są wolni od obsesji rusofobii, reprezentując „Dziennik Trybuna", podróżowałem we wrześniu na Północnym Kaukazie.

Organizatorem tzw. „Press Tour", dla szerokiego politycznie spektrum naszych mediów była Fundacja im. Aleksandra Gorczakowa, kierowana przez byłego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce Leonida Draczewskiego.

Po przybyciu do Moskwy, która akurat świętowała 870 urodziny i otwierała w centrum Moskwy wybudowany za 241 mln $, 10 hektarowy unikalny park „Zariadje", udaliśmy się na Północny Kaukaz. Poprzez Mineralne Wody, uniwersytecki kurort Piatigorsk leżący opodal Elbrusu najwyższego szczytu Europy 5642 m.n.p.m. przejechaliśmy do Inguszetii. To tu rozpoczęliśmy kontakt z trudną, wręcz tragiczną historią regionu.

Biesłan małe miasto miejsce wielkiej, niewyobrażalnej tragedii. 1 września 2004 czeczeńscy terroryści z rozkazu komendanta Szamila Basajewa zajęli i zaminowali osetyjską szkołę pełną dzieci i rodziców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Gehenna zakładników trwała 3 dni, po których sytuacja wymknęła się spod kontroli i doszło do wymuszonego szturmu w celu uwolnienia zatrzymanych dzieci i rodziców. Podczas operacji uwolnienia zakładników bandyci zdetonowali ładunki i mordowali zakładników. Zginęły 333 osoby z tego 186 dzieci, rannych zostało ok. 800 osób z czego większość dzieci, pośród nich 72 dzieci i 63 osoby dorosłe zostało kalekami. Poległo 11 komandosów antyterrorystów, 17 nauczycieli, 6 ratowników medycznych i lekarzy. Szowinizm, nacjonalizm i fanatyzm religijny zrodziły "ludzkie potwory", bestie które dopuściły się masowego mordu dzieci. Wstrząsającym wiec przeżyciem było odwiedzenie tego miejsca. Złożyliśmy kwiaty i oddaliśmy hołd pomordowanym dzieciom, nauczycielom i rodzicom na zadbanym pięknym cmentarzu-memoriale "Miasto aniołów". Idziesz, a wokół masz setki jednolitych nagrobków z brązowego marmuru, z których spoglądają na ciebie roześmiane buzie dzieci. Gdyby powstały, otaczałoby nas mrowie uczniów, szczebioczących radośnie brzdąców, ale niestety wokół panowała tylko przejmująca, martwa cisza.

Po tym dość szokującym „wrzuceniu nas" w problemy Kaukazu udaliśmy się do Groznego — stolicy Czeczenii.

CZECZENIA: FAKTY I MITY

Nafaszerowani negatywną propagandą płynąca z mediów głównego nurtu, przedstawiających Czeczenię jako obszar bezprawia, terroru rządzony przez „krwawego watażkę Kremla" Ramzana Kadyrowa, pełni dziennikarskiej ciekawości oczekiwaliśmy zderzenia tych informacji z rzeczywistością.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Grozny. Meczet "Serce Czeczenii".

Wjazd do stolicy, przypadkowo, mieliśmy bardzo klimatyczny. Równolegle do naszego busa jechała kolumna ciężarówek i transporterów opancerzonych BTR-80 wiozących żołnierzy,

Jak się dowiedzieliśmy, wracali z poligonu, a dwa dni później odbywał się specjalny pokaz jednostki dla prezydenta Kadyrowa i członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Samo miasto w centrum sprawia wrażenie wyludnionego, o ograniczonym ruchu tak pieszych jak i samochodów. Grozny tętni zaś życiem w okolicach bazaru, dzielnic mieszkalnych i marketów.

Czyli tak jak u nas w Polsce.

W owym centrum miasta, odbudowywanym ze zniszczeń wojennych znajduje się imponujący kompleks wysokościowców. Najwyższy wieżowiec ma 40 pięter i znajduje się na nim największy w Europie zegar wieżowy. Drugi wysokościowiec ma 30 pięter, trzy po 28 i dwa po 18 pięter. Jeden wieżowiec pełni funkcję pięciogwiazdkowego hotelu z 303 pokojami, basenem, SPA, 3 restauracjami i kawiarnią i lądowiskiem dla helikopterów. W pozostałych są biura i mieszkania, których jest ok 700. Powierzchnia mieszkań wynosi od 68 do 280 m kw. Podziemne parkingi mieszczą 3000 pojazdów.

U podnóża tych gmachów znajduje się piękny park i tzw. „ogrody kwiatowe". Wijąca się rzeka Sundża dopełnia widok. W pobliżu trwa wielka budowa. Powstanie tam najwyższa wieża w Europie.

Wielkie wrażenie robi muzułmańska świątynia „Serce Czeczenii". To meczet uroczyście oddany do użytku w 2008 roku. Położony jest w 14 hektarowym parku, średnica kopuły to 16 metrów, wysokość 32 metry, może pomieścić 10000 wiernych. To kopia "Błękitnego meczetu" w Stanbule, tyle że ma 4 minarety, a nie 6. Każdy wysokości 63 metrów (wiek Proroka Mahometa). Jak informuje przewodnik do wykończenia użyto kilku ton brązu i 2,5 kg złota najwyższej próby i ok. 1 milion detali.

Grozny, podobnie jak Warszawa po 1945, decyzją urbanistów nie jest odbudowywany, a przestrzenie powstałe po wyburzeniach zniszczonych walkami bloków, zabudowywane są w/g najnowszych światowych trendów, współczesną architekturą oraz elementami przyjaznymi dla mieszkańców.

© Sputnik. Leonid Swiridow Grozny. Meczet "Serce Czeczenii". Wrzesień, 2017.

Mając przed oczyma, przerażające zniszczenia miasta podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej, widać ogrom wysiłku finansowego odbudowy. Efekt prac architektów i budowniczych jest jednak oszałamiający.

Opodal znajduje się też dzielnica reprezentacyjna, z oryginalną restauracją w kształcie kuli zwaną „Globus", siedzibą oraz prywatnym domem prezydenta republiki Ramzana Kadyrowa. Mówienie zatem, że Grozny po wojnie jest w ruinie, jest co najmniej nieporozumieniem. Śladów w zniszczonej walkami zabudowie, po prostu już nie ma.

MŁODZI MINISTROWIE, KOBIETY I MŁODZIEŻ

Spotkanie z Ministrem ds. Młodzieży Republiki Czeczeńskiej Isą Magomied-Chabijewiczem Ibragimowym dostarczyło naszej polskie dziennikarskiej delegacji szereg ciekawych informacji.

Okazuje się, co zapewne zszokuje rodzime feministki, że w czeczeńskim ministerstwie młodzieży 50% pracowników stanowią kobiety, w tym zastępca ministra Ibragimowa.

Pośród 1 300 000 obywateli republiki, przeszło 45 % stanowią mieszkańcy w wieku do lat 35. Bardzo ważną rolę w procesie wychowawczym młodzieży, oprócz rodziny, szkoły i duchowieństwa pełni sport.

Sam minister jest wiceprezesem Piłkarskiego Klubu Sportowego „Achmat". Jednym z podstawowych celów jest kształtowanie pośród młodzieży postaw pokojowego rozwoju, poszanowania tradycyjnych wartości czeczeńskiej rodziny, tradycji narodu. Ministerstwo współpracuje również z duchownymi muzułmańskimi. Komisja ds. walki z ekstremizmem i narkotykami ma na celu uchronienie młodego pokolenia przed tymi zagrożeniami.

Silne ograniczenie sprzedaży alkoholu oraz drakońska walka z narkomanią, sprawiają, że problem uzaleźnień i alkoholizm w Czeczenii zasadniczo nie istnieją. Młodzież tam masowo uprawia sport, nie ćpa czy „pije na depresję".

Stała praca z młodzieżą, wpajanie tradycyjnych wartości rodzinnych, opartych na szacunku wobec starszych, zobowiązań wobec rodziny, mają utrzymać dodatkowo sytuację, polegającą na tym, że w Czeczenii nie ma domów dziecka i domów starców. Rodzina, nawet dalsza, bezwzględnie zapewni ma byt tak sierotom, jak i osobom osamotnionym w podeszłym wieku.

© Zdjęcie: Krzysztof Żuczkowski Minister do spraw młodzieży Czeczenii Isa Ibragimow

Sam minister z wykształcenia ekonomista ma lat 25.Generalnie mężczyźni po 40-tce, to we współczesnej Czeczenii to „starszyzna", krajem zaś rządzi pokolenie 30-latków.

Spotkanie w Czeczeńskiej Akademii Nauk, oprócz wymiaru poznawczego miało dwa akcenty polskie. W XIX wiecznych wojnach kaukaskich brali udział liczni Polacy, oraz dwaj członkowie szacownego grona naukowców, prenumerowało „Trybunę Ludu", stąd odnosili się do mnie z dużą sympatią.

Odwiedzając lokalną TV oraz spotykając się z czeczeńskimi dziennikarzami mieliśmy okazję poznać specyfikę ich pracy. Media pełnią tam zasadniczo rolę wyłącznie informacyjną. TV i gazety to nośniki przekazujące informacje o wydarzeniach jakie miały miejsce, lub będą miały miejsce w zakresie sportu, wydarzeń lokalnych i religijnych. Krytyki organów władz czy roli interwencyjnej w kwestiach bolących obywateli nie praktykuje się.

Jak nam przekazano rolę te pełni możliwość zwracania się każdego Czeczeńca bezpośrednio do głowy republiki Ramzana Kadyrowa za pomocą Istagramu. Ponoć to u nich skutecznie funkcjonuje i pośrednio dyscyplinuje urzędników.

To co uderza nas Europejczyków, to wielka religijność młodych Czeczeńców i przemożny wpływ na życie kraju i społeczeństwa religii — Islamu.

© Zdjęcie: Aleksander Kwaśniewski Aleksander Kwaśniewski: W tym meczecie ja jestem imamem

W kraju liczącym 1 350 000 mieszkańców, jest 1050 meczetów. Nasi rozmówcy odcinali się od Wahabizmu, podkreślając, że Islam to religia pokoju. Krwawe wydarzenia podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej, w której nieodosobnione były akty terroru islamskich ekstremistów, jak atak na szpital w Budionowsku czy opisany wyżej atak na szkołę w Biesłanie, nasi rozmówcy przypisywali „importowanej do Czeczenii za pieniądze USA ideologii rodem z Arabii Saudyjskiej", która została wg nich wypleniona. Na ile skutecznie trudno powiedzieć, ale jadąc w górskie rejony jak wąwóz Argun, pełen malowniczych wodospadów mijaliśmy wiejskie posterunki policji przypominające małe twierdze, z betonowymi murami, a w nich tradytory i strzelnice do prowadzenia ognia przez obrońców.

Różne formacje resortów siłowych w tym Grupy Szybkiego Reagowania z długą bronią co jakiś czas obsadzają drogowe punkty kontrolne.

Republika ewidentnie stara się zapewnić bezpieczeństwo na swoim obszarze i liczne służby mundurowe to w sposób widoczny czynią.

Na koniec warto zwrócić uwagę na ogromny potencjał turystyczny Czeczenii. Góry Kaukazu są tu wyjątkowo malownicze, liczne wąwozy, wodospady dopełniają dziewiczy krajobraz.

© Zdjęcie: Krzysztof Podgórski Rosja. Czeczenia. Jezioro Kezenoj-Am

Niewątpliwą perłą jest ośrodek nad najwyżej położonym na Kaukazie jeziorem Kezenoj-Am. Przy jeziorze na miejscu dawnego ośrodka sportów zimowych ZSRR powstała wspaniała baza hotelowa, gdzie nas goszczono. To wyśmienity punkt wypadowy do górskich wycieczek w tym dziewiczym rejonie Czeczeni. Samo jezioro głębokie na 74 metry, zarybione, mieni się kolorami szmaragu i stanowi zwierciadło, w którym odbijają się niebotyczne góry wokół.

Opodal znajduje się Czeczeńskie Machu Picchu — ruiny liczącego 1100 lat miasteczka Hoj, które zamieszkane było jeszcze w 1944 (do czasu represji stalinowskich). Brak wytyczonych szlaków, nieliczni turyści sprawiają, że można tu naprawdę wypocząć od gwaru i pędu europejskich miast.

Jednak współczesna Czeczenia, choć nie wolna od poważnych problemów, mająca swoją specyfikę kulturową i religijna obcą nam Polakom, Chrześćjanom, Europejczykom, jest jednak krajem pokojowym, przyjaznych Polsce i Polakom mieszkańców, wartym odwiedzenia. Jak mawia polskie przysłowie „nie taki diabeł straszny jak go malują".

Krzysztof Podgórski, polski publicysta, Toruń — Moskwa — Grozny

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.