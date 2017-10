© Sputnik. Dan Levy Kreml skomentował ukraińską ustawę o reintegracji Donbasu

Parlament Ukrainy zatwierdził w pierwszym czytaniu prezydencki projekt ustawy w sprawie reintegracji Donbasu. W dokumencie Rosję określono mianem „agresora".

Decyzję poparło 233 parlamentarzystów przy niezbędnym minimum 226 głosów. Dokument zaakceptowano z poprawkami, które przewidują skreślenie punktu w sprawie priorytetowego znaczenia realizacji porozumień mińskich dla uregulowania konfliktu.

Projekt ustawy przewiduje określenie Federacji Rosyjskiej jako kraju, który „przejawia agresję i tymczasowo okupuje" część terytorium ukraińskiego. Wstępnie uznawał on za kierunek priorytetowy realizację punktów w zakresie przestrzegania porozumień mińskich. Jednakże w trakcie rozpatrywania ustawy, podczas posiedzenia komitetu parlamentu do spraw bezpieczeństwa i obrony narodowej punkt, w którym były wzmianki na temat porozumień mińskich, został skreślony. Teraz zamiast tego podstawę ma tworzyć rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Donbasu.

Projekt ustawy przewiduje także prawdopodobieństwo skierowania sił zbrojnych Ukrainy do regionu w czasie pokoju w celu zapewnienia suwerenności kraju. Pozwoli to na zalegalizowanie użycia armii na wschodzie bez oficjalnego wypowiedzenia wojny.

Siły zbrojne Ukrainy również obecnie uczestniczą w operacji zbrojnej w Donbasie, jednakże ich użycie wymaga uregulowana na płaszczyźnie ustawodawczej, gdyż władze ukraińskie nazywają operację zbrojną „antyterrorystyczną".

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Rodaków Rosyjskich Wadim Kolesniczenko uważa, że zatwierdzenie ustawy w sprawie reintegracji Donbasu w zaproponowanej wersji spowoduje eskalację konfliktu na południowym wschodzie.

Zatwierdzenie przez Radę w pierwszym czytaniu ustawy w sprawie reintegracji Donbasu, jest, rzecz jasna, wyzwaniem dla wspólnoty międzynarodowej, gdyż w istocie oznacza to rezygnację z wykonania porozumień Mińsk-2 i organizację zgodnych z prawem działań na terytoriach proklamowanych w trybie jednostronnym republik Ługańskiej i Donieckiej — powiedział Kolesniczenko w wywiadzie dla radia Sputnik.

Jest to w zasadzie ustawa w sprawie wypowiedzenia wojny. Gdyż zatwierdzenie tej ustawy w aktualnej formie prowadzi do eskalacji konfliktu zbrojnego na terytorium Donbasu i formalizuje bezpośrednie użycie sił zbrojnych już nie w ramach tak zwanej operacji antyterrorystycznej, lecz w charakterze działań zbrojnych, mających na celu unicestwianie ludzi, którzy wyznają inne poglądy. Jest to tendencja bardzo niebezpieczna — dodał Kolesniczenko.

Jego zdaniem, wspólnota międzynarodowa koniecznie powinna wywierać naciski na Kijów w celu zmuszenia go do wykonania porozumień mińskich, co aktualna ustawa praktycznie uniemożliwi.

„Należy użyć wszystkich metod dyplomatycznych, aby rząd Ukrainy ponownie zaczął przestrzegać mińskich porozumień. Z chwilą ostatecznego zatwierdzenia tej ustawy, kwestia reintegracji i specjalnego statusu dla proklamowanych w trybie jednostronnym republik już nie będzie aktualna. Jeśli dodać do tego już podjętą decyzję w sprawie wprowadzenia tak zwanego stanu wojennego w poszczególnych regionach, to nakreśla to bardzo tragiczne perspektywy dla rozwoju sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy" — dodał Kolesniczenko.

Wcześniej szef komitetu międzynarodowego Rady Federacji Konstantin Kosaczow stwierdził, że Kijów nie ma żadnych potwierdzeń faktu „agresji" ze strony Rosji, a gdy brak dowodów, „trzeba akceptować ustawy".

Jak oświadczył sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, uznanie przez stronę ukraińską Rosji za „kraj agresor", koliduje z realnym stanem rzeczy na południowym wschodzie Ukrainy.