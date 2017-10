„Ukraina popadła w nacjonalistyczny obłęd"

© Sputnik. Andrey Stenin Reforma emerytalna na Ukrainie: ludzie wciąż jeszcze za długo żyją

— Jest to dążenie nacjonalistów ukraińskich do zaboru części ziem polskich. Oni uważają, że tam gdzie mieszkało nawet 5-6 Ukraińców, to jest ziemia ukraińska. W tym roku będę pisał książkę, gdzie udowodnię, że jest to ewidentnie nieprawda. Polacy też mogliby mówić, że w Dniepropietrowsku mieszka 368 Polaków, i że jest to ziemia polska. To jest jakiś obłęd nacjonalistyczny.

Według mnie jest to ciężka choroba psychiczna, przy czym nieuleczalna. To, co mają, nie potrafią wykorzystać, zagospodarować. W zasadzie tylko niszczą i ciągle jest im mało. We Lwowie jest niejaki pan Nowożeniec, który wydaje bzdurne książki, w których Kraków to jest starożytne miasto ukraińskie itp. A polski król Sobieski, który pokonał Turków pod Wiedniem, to jest król ukraiński, oczywiście…Trudno o tym mówić, bo to jest rzecz tak śmieszna. Ale to jest praca, którą oni wykonują, żeby podżegać do nienawiści narodowościowej i dążyć do zaboru ziem państwa sąsiedniego. Jest to bardzo niebezpieczne.

— Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej promuje tę grę jako mającą na celu „budzenie narodowej tożsamości wśród społeczeństwa i wzbudzanie dumy wśród najmłodszego pokolenia z historii ojczyzny". Popiera tę grę i szef IPN Ukrainy Wołodymyr Wiatrowycz. Polski odpowiednik tej złowrogiej instytucji dotychczas milczy. Dlaczego tak się dzieje?

— Bo w Polsce jest bardzo silne lobby ukraińskie , również w IPN. Jakoś każda z partii rządzących w Polsce czy przedtem czy teraz ulega ich wpływom. Jest to żenada i wstyd.

— Skoro wspomniałem nazwisko Wiatrowycz to przecież do niego należą słowa „SS-Galizien to nie zbrodniarze, ale ofiary wojny". Jak Pan skomentuje taki pogląd?

— To byli jednoznacznie esesmani. Ile wiosek polskich oni wymordowali! Niedługo ukaże się książka pana Kępczyńskiego na ten temat.