Wojska cybernetyczne Macierewicza kontra Bękarty Putina

Zapowiedź ministra Macierewicza doskonale zgrała się w czasie z publikacją „Gazety Wyborczej", która straszy „bękartami Putina" — które to mają jako zorganizowana grupa przejmować komputery polskich intermautów. Tekst Jakuba Wątora z wczorajszego wydania „GW" być może zaniepokoił Antoniego Macierewicza, ale większość ludzi mających rozeznanie w internecie pokłada się ze śmiechu z tez postawionych przez dziennikarza. Ten bowiem twierdzi, że na Facebooku spokojnie działa sobie grupa i fanpejdż o nazwie Bękarty Putina — i gromadzi ludzi, którzy z pobudek politycznych przejmują inne strony i grupy.

Zjawisko phishingu nie jest zjawiskiem nowym i w określonych odstępach czasu nasila się na Facebooku. Zwykle jednak to młodzi ludzie dla zabawy trollują bądź przejmują strony, grupy i fora. Z pewnością polskie strony na Facebooku nie są aż takim dobrem narodowym, aby potrzebny był na nie zmasowany atak tylko po to aby — jak sugeruje autor — wklejać złośliwie obrazki martwych płodów na grupie przeciwników aborcji albo obrażać kościół na maryjnych forach. Dziennikarz „GW" zakłada również, że opłacane przez światowe mocarstwo trolle wręcz chwalą się swoimi osiągnięciami, a grupa „Bękarty Putina" to naprawdę zbiorowisko szpiegów.

Ale najwyraźniej członkowie rządu czytają „Wyborczą" uważniej niż chcieliby się przyznać — ponieważ Antoni Macierewicz poczynił zapowiedź walki z cybernetycznymi atakami. Dlatego zamierza przeznaczyć na ten cel 2 miliardy złotych z budżetu.

— Wykorzystywane są wszelkie środki, dzięki którym można zmanipulować opinię publiczną. Powstają wyglądające na wiarygodne wywiady, nagrania, a nawet książki, które potem są szeroko promowane zarówno w kraju, jak i na całym świecie — twierdzi Macierewicz. — Te zjawiska poddajemy bardzo szczególnej i wnikliwej analizie, zwłaszcza jeśli są wymierzone w bezpieczeństwo Polski i naszych sojuszników z NATO. Na tej podstawie budujemy nasze kompetencje i zdolności do działania w cyberprzestrzeni. Mamy bowiem świadomość, jak wielka odpowiedzialność spada na Polskę ze względu na kluczową rolę jaka odgrywa ona na wschodniej flance NATO. Stąd decyzje, które chcemy, aby się zoperacjonalizowały w ciągu najbliższych lat w postaci wojsk cybernetycznych obejmujących przynajmniej liczbę 1 tys. żołnierzy zdolnych do walki w cyberprzestrzeni.

Więcej, Macierewicz bierze nawet pod uwagę, że „zagrożone może być nawet funkcjonowanie całego państwa" ponieważ „nie istnieje instytucja, albo organizacja, która nie byłaby narażona na ataki w sferze cybernetycznej".

W sianiu paniki specjalizuje się ostatnio również Beata Szydło, która dwa dni temu w Krakowie podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa — CYBERSEC, powiedziała: — Dziś nie potrzeba czołgów, by zaatakować inny kraj. Wystarczy komputer i odpowiednio przeszkolony człowiek. Polska powinna być zdolna do obrony także w tej nowej rzeczywistości, mieć odpowiednie narzędzia i ludzi zdolnych przeciwdziałać atakom zewnętrznym.

Telewizja Republika również zaczęła straszenie rosyjskimi trollami. Prawicowy bloger Krzysztof „Ator" Woźniak jest pewien, że to Bękarty Putina zdjęły mu konto na Facebooku. — To jest sprawa do rozpracowania przez służby specjalne. Kim ci ludzie są? Na jakie zlecenie działają? Z kim są w zmowie?— pytał na wizji. Sami widzicie. Te 2 miliardy złotych po prostu trzeba było przeznaczyć na MON.

