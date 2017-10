„Obserwujemy, jak wspólny dom zamienia się dziś we wspólne więzienie”

„Proponujemy, aby parlament odłożył wprowadzenie deklaracji o niepodległości, aby nawiązać dialog, który pozwoli na przystąpienie do uzgodnionych negocjacji” — poinformował podczas wystąpienia w parlamencie.

Przed oświadczeniem Puigdemonta Olivier Berthelot, przewodniczący Parti Breton (separatystyczna partia lewicowa, której głównym celem jest proklamowanie Republiki Bretanii w ramach Unii Europejskiej) udzielił wywiadu Sputnikowi.

— Niestety widzimy, że ten wspólny dom (UE) dziś zamienia się we wspólne więzienie, bo Europa nie odpowiada na prośby zwolenników niepodległości o mediacje – ocenił polityk.

Jak dodał, „Katalończycy wspierają UE, podobnie jak Bretończycy. Większość mieszkańców Bretanii chce żyć we wspólnym domu zwanym Europą”.

— Bardzo smutne jest to, że za procesem demokratycznym nie szedł dialog, choć Katalończycy, podobnie jak Bretończycy, są pokojowo nastawieni, gotowi do dialogu, gotowi słuchać. To bardzo rozsądni ludzie. Mówi się im, że wspólny europejski dom jest wspólnym domem, że chodzi nie o obywatelstwo, choć wcześniej mówiło się nam właśnie o europejskim obywatelstwie. „Jeśli oddzielicie się, zostaniecie pozbawieni europejskiego obywatelstwa, a dodatkowo spróbują odebrać wam koła napędowe waszych gospodarek”. Takie rzeczy zmuszają do myślenia – podkreślił Berthelot.

Jego zdaniem o niepodległość trzeba walczyć i ta walka będzie długa.

— Szkoci, np. zaczynali z małego: dwadzieścia lat temu Szkocka Partia Narodowa ledwo zdobywała 3% głosów. Postarali się wyjaśnić ludziom, że Szkocja potrzebuje więcej uprawnień, większej autonomii. Mają swój parlament. Pokazali swoim rodakom, że jest to dobre dla nich. I nawet jeśli nie uzyskali niepodległości (w referendum uzyskali przewagę przeciwnicy niepodległości), utrzymują pokojowe relacje z Brytyjczykami, którzy uznali ich za naród. Hiszpanie odmówili tego samego Katalonii, a Francuzi nie chcą tego zrobić dla Bretanii – podsumował Olivier Berthelot.