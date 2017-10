Węgry pokazują Ukrainie, gdzie „jej miejsce"

© Sputnik. W. Kiseliew Węgry ostrzegają Ukrainę

Ukraina oskarżyła Węgry o wspieranie separatyzmu i zażądała zakazania akcji pod hasłem „Samostanowienie dla Zakarpacia " - poinformował szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin.

„MSZ Węgier poinformowało naszą ambasadę o akcji zaplanowanej na 13 października pod hasłem „Samostanowienie dla Zakarpacia". Czyżby Budapeszt wspierał separatyzm? Niezwłocznie wysłaliśmy notę protestacyjną z żądaniem zakazania tej prowokacji! Jesteśmy pewni, że Węgry będą w dalszym ciągu odnosić się z szacunkiem do terytorialnej integralności Ukrainy" - napisał Klimkin na Twitterze.

Nie wiadomo przy tym, gdzie dokładnie ma dojść do akcji. Minister spraw zagranicznych Ukrainy oświadczył, że zamierza złożyć wizytę w Budapeszcie, gdzie liczy na podjęcie konstruktywnego dialogu z węgierskimi władzami na temat ustawy o szkolnictwie uchwalonej przez Kijów.

Dokument wszedł w życie 28 września i będzie realizowany etapami - do 2020 roku. Budapeszt uważa, że ustawa istotnie zawęża możliwość nauczania w językach mniejszości narodowych.

Klimkin poinformował, że jest zdumiony niezadowoleniem Węgier z ukraińskiej ustawy o szkolnictwie i ich nawoływaniami do rewizji ustawy stowarzyszeniowej między Ukrainą i Unią Europejską. W związku z powyższym minister oświadczył swój zamiar omówienia kwestii stowarzyszenia Ukrainy z UE na spotkaniu w Budapeszcie.

Zdaniem politologa Iwana Meziuchy akcja pod hasłem „Samostanowienie dla Zakarpacia" zostanie przeprowadzona wbrew protestom Kijowa.

W świetle ostatniego zaostrzenia relacji między Węgrami i Ukrainą nie wykluczam, że do tej akcji jednak dojdzie - aby dać Kijowowi nauczkę. Dlatego że władze Węgier są oburzone zmianami w ukraińskim ustawodawstwie, które ograniczają prawa ukraińskich Węgrów do nauki. Co więcej Ukraina musi pamiętać, że nigdy nie będzie traktowana na równi z państwami Unii Europejskiej. Dając zezwolenie na przeprowadzenie podobnej akcji, Węgry pokazują Ukrainie, gdzie jest jej miejsce - miejsce europejskiego wasala, a nie niezawodnego partnera i przyjaciela - powiedział Iwan Meziucho na antenie radia Sputnik.