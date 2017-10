Kosowo: Europa nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań

Prezydent proklamowanego w trybie jednostronnym Kosowa Hashim Thaçi poprosił albańskiego prezydenta Ilira Metę o zapewnienie obywatelom Kosowa możliwości otrzymywania obywatelstwa sąsiedniego państwa po to, by „z paszportami Albanii mogli swobodnie poruszać się po państwach Europy".

© AP Photo/ Petr David Josek Zeman o Krymie i Kosowie: Podwójne standardy

Thaçi oskarżył wcześniej wspólnotę międzynarodową o niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań. Pretensje sprowadzają się do tego, że Prisztina — z bólem serca — zgodziła się na utworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni popełnionych przez „Wyzwoleńczą Armię Kosowa" (do której w zasadzie można odnieść prawie całą kosowską wierchuszkę, w tym także samego Hashima Thaçiego), a Europa wciąż wzbrania się przed liberalizacją ruchu wizowego z „Republiką Kosowa". Wysłuchawszy tego wszystkiego, ambasador Wielkiej Brytanii w Kosowie wstał i wyszedł z uroczystości, na której Thaçi występował z krytyką, a potem oświadczył, że poważnymi problemami Kosowa są korupcja, nepotyzm i nieprofesjonalne kadry.

Według słów prisztińskiego prawnika Azema Vlasiego zdarzeniom nadawane jest zbyt duże znaczenie, a ważne jest tylko to, że obywatele Kosowa, jak i wszyscy inni, chcą swobodnie jeździć po Europie.

W rozmowie ze Sputnikiem Azem Vlasi dyplomatycznie uchylił się od odpowiedzi na pytanie, w czym tkwi problem, jeśli wielu Albańczyków wciąż posługuje się serbskimi paszportami otwierającymi im drogę do Europy, ale zauważył, że obywatele Kosowa czują się „jak w rezerwacie".

„Chcemy powiedzieć Europie, że musimy znaleźć wyjście z powstałej sytuacji" — zauważył Vlasi.

Niektóre fakty zresztą świadczą o tym, że nie wszystko wygląda tak prosto, jak to maluje pan Vlasi, dlatego że na niesprawiedliwość skarży się nie tylko Hashim Thaçi. Kilka dni temu także albański premier Edi Rama poskarżył się, że UE woli Serbię, a nie Albanię i Kosowo. Następnego dnia natomiast przyznał cztery stanowiska wiceministrów Albańczykom z Kosowa.

Kosowski politolog i publicysta Zivojin Rakocevic powiedział Sputnikowi, że większość Albańczyków zdaje sobie sprawę: Kosowo to forma bez treści, i nazwał to, co się dzieje „ocknięciem się ze snu o niezależności".

„Tutaj panuje anarchia, korupcja, gospodarka jest w stanie upadku, do tego inicjatywa o albańskim obywatelstwie dla mieszkańców Kosowa całkiem już przypomina ideę Wielkiej Albanii. Przy tym Serbowie czują się poniżeni, dlatego że są pozbawieni prawa do posługiwania się serbskimi paszportami" — powiedział Rakocevic.

Rakocevic jest przekonany, że oświadczeniami w stylu Taçiego Kosowa usiłuje zwrócić na siebie uwagę wspólnoty międzynarodowej:

„I to przeraża, dlatego że najprostszym sposobem przyciągnięcia uwagi jest wywołanie chaosu. Zachodnie państwa wiedzą, że ich jakoby udany projekt Kosowa musi być stabilny chociażby z zewnątrz, a klucze do stabilności znajdują się właśnie w rękach Hashima Thaçiego" — uważa ekspert.

Prezydenci Albanii i Kosowa podpisali zresztą deklarację „o brackich stosunkach i strategicznym partnerstwie", w którym mówi się, że strony mają zamiar skoncentrować się na końcowym fazie dialogu o normalizacji stosunków między Kosowem i Serbią pod egidą UE i z „bezpośrednim udziałem USA". To według zamysłu Tirany i Prisztiny powinno doprowadzić do uznania przez Belgrad Kosowa jako „suwerennego i niezależnego państwa".

Zauważmy, że do tego czasu Waszyngton w ogóle nie włączał się do tych rozmów.