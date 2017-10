Królowe irańskiego nieba (foto)

Pięć lat temu Fatemeh Eftekhari i pięć innych miłośniczek paralotniarstwa utworzyły grupę pod nazwą „Towarzystwo Irańskich Paralotniarek". Kobiety dzielą się zdjęciami i filmikami, zachęcając do latania coraz więcej zwolenniczek tej dyscypliny sportowej.

Fatemeh nie ugania się za nagrodami, jej życiem jest latanie w przestworzach.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser W Arabii Saudyjskiej mogą się pojawić taksówkarki

© Zdjęcie: فاطمه افتخاری Towarzystwo Irańskich Paralotniarek

„Moi rodzice zajmują się sportem w wolnym czasie, ja w wieku 4 lat zajęłam się pływaniem. Zawsze marzyłam o lataniu — nawet w snach latałam. Zaczęłam zajmować się jeździectwem, bo jazda na koniu daje uczucie unoszenia się w powietrzu. W basenie też powstaje uczucie nieważkości, co przywodzi na myśl latanie — mówi Fatemeh. „Niczego jednak nie słyszałam wówczas o paralotniarstwie. Zaciekawiliśmy się z bratem, co to takiego. Zapisaliśmy się do klubu i przeszliśmy szkolenie. Miałam wtedy 18 lat, a brat 14. I tak już od 10 lat latam na paralotni.

Jak mówi Fatemeh, doświadczenie pierwszego lotu na zawsze pozostaje w pamięci, ale słodkie uczucie spotkania z niebem stopniowo zostaje wyparte przez profesjonalne nawyki: przychodzi kolejne doświadczenie, dojrzewa świadome spojrzenie na lot paralotnią, otwierają się nowe przepiękne horyzonty. Ale mimo całego piękna Fatemeh ostrzega, że paralotniarstwo stwarza też masę zagrożeń.

Dopiero po dwóch latach zajęć zrozumiałam, jakie to poważne. Do tego czasu przebywałam w stanie euforii i nie zauważałam tej strony paralotniarstwa. Miałam szczęście, nigdy nie wpadałam w tarapaty. Ale widziałam raz prawdziwy wypadek i zrozumiałam, jak niebezpieczną dyscypliną sportową się zajmuję. Zaczęłam więcej trenować i zajmować się przygotowaniem przed lotem. Najniebezpieczniejszym momentem dla każdego pilota jest stan, w którym wydaje mu się, że wszystko już wie, a w rzeczywistości nie ma ani wiedzy, ani doświadczenia. W takich przypadkach właśnie dochodzi do wypadków. Teraz w Iranie poziom szkoleń jest bardziej profesjonalny i z każdym nowicjuszem pracują doświadczeni piloci".

© Zdjęcie: فاطمه افتخاری Towarzystwo Irańskich Paralotniarek

Już w pierwszych dniach kursu Fatemeh zauważyła, że liczba kobiet próbujących swoich sił w paralotniarstwie jest ograniczona, i że nie osiągają one znacznych wyników.

Oczywiście ten rodzaj sportu stwarza określone trudności, materialny aspekt też odgrywa swoją rolę. Ale zwykle kobiety biorące udział w szkoleniu były niezależne, wykształcone i miały silną wolę. Starałam się walczyć o ich prawa. W ten sposób powstało „Towarzystwo irańskich paralotniarek". Z jego pomocą można lepiej zrozumieć problemy kobiet i znaleźć drogi ich rozwiązania. Wspieramy tę grupę. Ale są też inne kobiety, o których niezasłużenie mało się pisze, a tak chciałoby się dowiedzieć o nich nieco więcej. Obecnie w różnych zakątkach Iranu mieszka około 100 profesjonalnych pilotek, które nawet nie wiedziały o swoim istnieniu. A teraz już wiedzą.

© Zdjęcie: فاطمه افتخاری Towarzystwo Irańskich Paralotniarek

„W moim życiu też był czas, kiedy moi koledzy nie patrzyli na mnie poważnie. Utrzymywał się ten czas do momentu, w którym spotkałam trenera Mohammada Semnaniego. Sprawdził mnie i nauczył latać na paralotni na dystans. W ubiegłym roku z innymi trenerami uruchomiliśmy program szkolenia paralotniowego na dystans dedykowany dla kobiet. Kobiety zaczęły osiągać lepsze wyniki, i jestem pewna, że przed nimi otwiera się wspaniała przyszłość" — zakończyła Fatemeh.