Czy Polska będzie Mistrzem Świata?

© AP Photo/ Alik Keplicz Bez wizy na Mundial do Rosji

Redakcja Sputnik Polska rozmawiała z wieloletnim kibicem polskiej reprezentacji, Pawłem Olszewskim z województwa warmińsko-mazurskiego.

„Mistrzostwa dopiero w czerwcu 2018, ale patrząc wstecz, niedawno był pierwszy mecz eliminacji, a już mamy ich koniec. Polacy według mnie zagrali bardzo dobrze, odkąd drużynę objął Adam Nawałka, cały czas się rozwijamy, Mistrzostwa Europy w 2016 roku, teraz awans na Mistrzostwa Świata w Rosji… Wreszcie ta drużyna cały czas chce wygrywać, mamy świetną generację piłkarzy z Lewandowskim na czele, co ważniejsze każdy z tych piłkarzy gra w swoim klubie, topowym klubie, bo czy to Monaco(Glik), Piszczek (Dortmund), Zieliński (Napoli), każdy z nich daje gwarancję gry na solidnym poziomie i dzięki temu nasza kadra na tym korzysta.

© AP Photo/ Alik Keplicz Rosja nie zagra z Polską w fazie grupowej Mundialu

Polacy już nie są anonimowi, rywale podchodzą do nas z dużym szacunkiem. Podoba mi się postawa naszego selekcjonera, nie pozwala chłopakom popaść w hurraoptymizm, cały czas im tłumacząc, że każdy mecz jest ważny i jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Myślę, że im bliżej mistrzostw, tym mocniej balonik będzie pompowany, by chociaż powtórzyć wyczyn z Mistrzostw Europy, gdzie dotarliśmy do ćwierćfinału. Robert Lewandowski podchodzi do tego bardzo spokojnie, mówiąc, że nie jesteśmy faworytami do mistrzostwa i go w tym popieram, lepiej być „czarnym koniem "mistrzostw i krok po kroku punktować rywali. Teoretycznie na Mistrzostwach Świata nie ma słabych zespołów, a na zespoły będące „pewniakami" każdy bardziej się mobilizuje i chce pokazać, że jest lepszy. Czas pokaże, dokąd dojdziemy.

Co do samej atmosfery, do Rosji sam się nie wybieram, bo mnie po prostu nie stać, czy ktoś z moich znajomych sie wybiera? Tez ciężko teraz powiedzieć, bo dopiero co ruszyła sprzedaż biletów, i z tego co wiem, ciężko będzie je dostać, a szczęśliwcom, którym się uda, pozostaje tylko pogratulować i zazdrościć. Minus Rosji jest taki, że jest duża i nie każdego kibica będzie stać, żeby jeździć za reprezentacją.

Pamiętając atmosferę, jaka była na Euro 2012… fajnie będziecie mieli, ba, nawet jeszcze lepiej — z całego świata zjadą się ludzie i zapełnią ulice, to jest fajna sprawa i naprawdę robi wrażenie, gdy wszystkie autobusy, tramwaje, przystanki są pełne kibiców i turystów.

Ankieta Jakie losy czekają polską reprezentację na MŚ 2018 w Rosji? Nie wyjdzie z grupy 30.0% (249)

Odpadnie w 1/8 17.9% (148)

Odpadnie w ćwierćfinale 18.3% (151)

Odpadnie w półfinale 10.4% (86)

Przegrają finał 4.4% (36)

Kończąc co do moich marzeń medalowych, wiadomo — złoto by było piękne! Ale realnie patrząc — jak znów osiągniemy ćwierćfinał, to będę się bardzo cieszyć, mówię to w ciemno, ponieważ do czerwca jest jeszcze trochę meczy do rozegrania, nigdy nie wiemy, czy nie będzie kontuzji albo innych sytuacji życiowych u piłkarzy. Mam nadzieję, że naszych ominą kontuzje, będą dalej grać w swoich klubach i z uśmiechem pojadą do Rosji, by nas godnie reprezentować. Dawaj, Polsko!

Tak naprawdę dla prawdziwych fanatyków nie ma znaczenia, gdzie odbywają się Mistrzostwa, pojadą wszędzie za swoimi".

