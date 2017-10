Jak bronić się przed globalnym atakiem ze strony USA?

© REUTERS/ Gleb Garanich O nieuchronności wielkiej wojny w Donbasie

Rosyjski system ostrzegania przed atakami rakietowymi i perspektywiczny system S-500 przeszkodzą w planowanym przez USA szybkim globalnym uderzeniu – powiedział redaktor naczelny czasopisma „Arsenał Ojczyzny” Wiktor Murachowski.

O tym, że Pentagon pracuje nad perspektywicznymi systemami natychmiastowego globalnego uderzenia, mówił rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji Aleksander Jemeljanow na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rosjanin powiedział, że „uzbrojone w amunicję niejądrową systemy powinny wykonywać te same zadania, co strategiczne siły jądrowe”. To kolejny czynnik, który potwierdza dążenie Waszyngtonu do zachwiania równowagi sił i zapewnienia sobie globalnej dominacji strategicznej.

— Poprzeczka ustawiona przez Amerykanów, o czym wielokrotnie mówili ich sekretarze obrony, to możliwość przeprowadzenia ataku z każdego zakątka naszej planety w ciągu niecałej godziny. Przeciwstawiamy temu – po pierwsze – systemy ostrzegania przed atakami rakietowymi – powiedział w rozmowie z RIA Novosti Murachowski.

Jak dodał, są one „rozmieszczone w takim ilości i obejmują tak wiele kierunków obrony przeciwrakietowej, że przekraczają nawet możliwości Związku Radzieckiego”.

Przyszłość S-500

— W zasadzie do 2020 roku pokryjemy cały obwód. Należy do niego kosmiczny eszelon plus systemy naświetlenia sytuacji – globalna sieć wywiadowczo-informacyjna – tworzone z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. I swoje systemy już ogniowe, które pozwalają na przeciwdziałanie takim środkom. Prawdopodobnie wszyscy słyszeli o perspektywicznym uniwersalnym systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-500. Będzie w stanie skutecznie przeciwstawiać się środkom szybkiego globalnego uderzenia – powiedział analityk wojskowy.

Jak dodał, „częściowo te zadania realizują u nas S-400 i systemy na gąsienicach S-300W4, atakujące cele balistyczne na wysokościach, które jeszcze nie dosięgają kosmosu, i cele z określonym ograniczeniem prędkości; maksymalnie są to pociski średniego zasięgu”.

— System S-500 już będzie mógł niszczyć cele naddźwiękowe, międzykontynentalne pociski balistyczne i w bliskim kosmosie obiekty zagrażające Rosji – zaznaczył Murachowski.

Jego zdaniem nie należy używać terminologii „natychmiastowy”, a „szybkiego globalnego uderzenia”.

Szybkie globalne uderzenie

— Sam pomysł szybkiego globalnego uderzenia pojawił się za prezydentury Ronalda Reagana. Za rządów Obamy ten program był nadal finansowany – wyjaśnił ekspert.

Obecnie włączono do niego naddźwiękowe systemy uderzeniowe, m.in. aparaty kosmiczne i latające X-47, X-37 oraz systemy antyrakietowe połączone z systemami uderzeniowymi.

— Wyrazistym elementem jest system obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore rozmieszczony w Rumunii. Drugi system pojawi się w Polsce. A obecnie Japonia pod pretekstem zagrożenia ze strony Korei Północnej też zgodziła się na dyslokowanie takiego kompleksu. Stosuje się w nim uniwersalne systemy ogniowe Mk-41, które mogą być używane zarówno jako systemy obrony powietrznej, jak też wystrzeliwać pociski manewrujące bazowania lądowego, choć zakazuje tego „Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu” – powiedział Murachowski.

Jak dodał, ważnym elementem amerykańskiego systemu szybkiego globalnego uderzenia są satelity rozpoznawcze na niskiej orbicie okołoziemskiej, które wydają polecenia środkom uderzeniowym i jednocześnie wyznaczają cele dla systemów obrony powietrznej.

— Problem polega na tym, że takie środki uderzeniowe nie są regulowane żadnymi umowami. Okazuje się, że dochodzi do naruszenia obowiązujących umów, a Amerykanie nie zamierzają pospisywać porozumień dotyczących tych globalnych systemów uderzeniowych – podkreślił redaktor naczelny czasopisma „Arsenał Ojczyzny”.