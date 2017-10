Ekspert: Zamach w Mogadiszu to próba zmiany władzy

© AFP 2017/ Mohamed Abriwahab Somalia: atak na hotel w Mogadiszu

Rada Bezpieczeństwa ONZ podkreśliła konieczność „pociągnięcia do odpowiedzialności wykonawców, organizatorów i sponsorów zasługujących na potępienie aktów terroryzmu" i zaapelowała do „wszystkich państw, by zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, wynikającymi z prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, aktywnie współpracowały w tej sprawie z rządem Somalii i innymi organami".

Jak podkreślił Abdirahman Osman, kraje sąsiedzkie, między innymi Dżibuti, Etiopia i Kenia, zaproponowały udzielanie pomocy medycznej ofiarom. Oprócz tego Ankara zareagowała na prośbę władz Somalii, by przewieźć rannych do szpitali w Turcji — poinformował.

Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Antyterrorystycznej Josif Linder w wywiadzie dla radia Sputnik ocenił skalę zamachu w Somalii.

„Liczba ofiar śmiertelnych będzie niestety rosnąć, ponieważ wiele osób doznało bardzo ciężkich i zagrażających życiu obrażeń. Jeśli służby specjalne kraju nie posiadają informacji wywiadowczych o przygotowywanym zamachu, to praktycznie nie da się mu zapobiec. Pomóc mógłby tylko przypadek. W przeciwnym razie nie da się wykryć czegoś podejrzanego. Tym bardziej biorąc pod uwagę specyfikę regionu. Tam jest szalony ruch drogowy, dlatego nikt nie zwróci uwagi na jakąś ciężarówkę" — podkreślił Linder.

Zdaniem eksperta niezależnie od tego, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za zamach, stoi za nim próba zmiany władzy.

„Nieprzypadkowo w tym regionie rozwija się piractwo morskie, istnieje ogromna liczba nielegalnych uzbrojonych ugrupowań, z których każde rozwiązuje swoje problemy finansowe i społeczne metodami siłowymi. Oczywiście każdy zamach terrorystyczny, niezależnie od tego, kto jest jego organizatorem, to konfrontacja skonfliktowanych ugrupowań. W procesie tej destabilizacji stawiane są określone zadania geopolityczne czy finansowe — obstawić najważniejsze stanowiska swoimi ludzi albo odsunąć te czy inne struktury. Później — przejście władzy w ręce nowego ugrupowania. To standardowy afrykański scenariusz, który jest bardzo często realizowany. W najbiedniejszym kraju o wiele łatwiej jest ustanowić dowolną władzę" — powiedział Josif Linder.