Współpraca na „pełnym gazie"

Jego zapasy geologiczne wynoszą ponad 850 mld metrów sześciennych. Na podstawie kontraktu do Eni będzie należeć 60% udziałów, do Rosnieftu — 30%, a do British Petroleum — 10%. Oznacza to, że pomimo wojny sankcyjnej energetyka ma się dobrze, a współpraca Eni i Rosnieftu rozwija się „na pełnym gazie".

Jaką rolę odgrywa energetyka na geopolitycznej szachownicy? W wywiadzie dla radia Sputnik wypowiedział się na ten temat MarcoValerio Solia, specjalista ds. polityki Włoch w regionie śródziemnomorskim.

„Z punktu widzenia gospodarki jest to bardzo ważna wiadomość. Z punktu widzenia geopolityki — jeszcze ważniejsza, ponieważ chodzi o strategię koncernu Eni w tym regionie.

Firma Eni zawsze utrzymywała bliskie stosunki zarówno z Rosnieftem, jak i z Gazpromem — kilka lat temu Eni i Rosnieft podpisały umowę ws. współpracy w niektórych strefach Morza Czarnego i Barentsa. A odstąpienie 30% największego w regionie śródziemnomorskim złoża gazu — to jeszcze jeden dowód na to długofalowe, pragmatyczne i korzystne dla obu stron partnerstwo.

Włochy natomiast mają na celu umocnienie starej przyjaźni w obliczu trudnej sytuacji międzynarodowej.

Z punktu widzenia zarówno gospodarki, jak i przemysłu fundamentem stosunków między naszymi krajami jest racjonalne spojrzenie na rzeczywistość, a także przyjaźń.

Koncern Eni odstąpił udziały w eksploatacji złoża Zohr także innym firmom, aby od razu otrzymać część zysku z tego aktywu. Nie jest to sprzeczne z prawem Egiptu, na terytorium którego znajduje się złoże, co więcej, pozwala firmie utrzymać nad nim kontrolę.

Kwestia energetyki w geopolityce jest jednym z najważniejszych, decydujących elementów. Jest to czynnik, bez którego nie może istnieć ani przemysł, ani siły zbrojne. Niektóre organizacje międzynarodowe, jak na przykład Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), przy pomocy energetyki mogą we własnych interesach wpływać na politykę zagraniczną i światową.

Włochy i Egipt od dawna utrzymują bardzo bliskie stosunki, chociaż nie tak dawno zabójstwo w Egipcie obywatela Włoch Giulio Regeniego położyło się cieniem na te relacje. Drugą przyczyną rozbieżności jest stanowisko dwóch krajów w kwestii Libii. Włochy i Egipt popierają różne rządy, które istnieją równolegle w tym kraju. W średnioterminowej perspektywie ta kwestia może okazać się najtrudniejsza".