Dlaczego rosyjskich Iskanderów należy się bać

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przeprowadziło testy z nowym pociskiem dla zestawów taktyczno-operacyjnych „Iskander". Pociski „Iskander-M" przeznaczone są do tajnych przygotowań i do przeprowadzania precyzyjnych ataków rakietowych różnych celów przy zagwarantowanym zasięgu rażenia od 50 do 500 kilometrów, w różnych teatrach działań zbrojnych, w każdych warunkach, w tym także przy aktywnym przeciwdziałaniu ze strony przeciwnika za pomocą środków obrony przeciwrakietowej i walki radioelektronicznej.

W połowie września konstruktor generalny Biura Konstruktorskiego do Budowy Maszyn KBM Walerij Kaszyn poinformował o zaakceptowaniu przez Ministerstwo Obrony planu modernizacji operacyjno-taktycznych zestawów rakietowych „Iskander-M". Oczekuje się, że te wyrzutnie w różnych modyfikacjach trafią na uzbrojenie wojska w ciągu 20-30 lat.

Przypomniał on, że jesienią kierowane przez niego biuro konstruktorskie dostarczy siłom zbrojnym ostatni zestaw „Iskander-M" na podstawie kontraktu z 2011 roku — w sumie porozumienie przewidywało dostawy 10 zestawów.

Sprawozdawca do spraw wojskowości gazety „Komsomolskaja prawda", pułkownik w stanie spoczynku Wiktor Baraniec w audycji radia Sputnik podkreślił, że na Zachodzie rosyjskie wyrzutnie „Iskander" uważa się za groźną broń. Według eksperta w dziedzinie wojskowości te przypuszczenia są zgodne z prawdą.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Manewry z „Iskanderami”

„Operacyjno-taktyczny kompleks «Iskander» jest uważany za jeden z najbardziej precyzyjnych kompleksów rakietowych na świecie. Rakiety z tego zestawu potrafią na odległości 300, a nawet 500 kilometrów trafić w niewielki cel. Jest to wybitnie precyzyjna broń, która od dawna już jest dostarczana na uzbrojenie rosyjskiej armii, a na Zachodzie jest uważana za najbardziej niebezpieczną rosyjską broń. Na Zachodzie istnieje przekonanie, że im więcej «Iskanderów» będzie miała do dyspozycji Rosja, tym więcej problemów może wyniknąć w tych rejonach Europy, gdzie obecnie stacjonują obiekty obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych.

Amerykanie aktywnie rozbudowują ilościowo swoją obronę przeciwrakietową. Rosja szuka więc przeciwwagi. W czasie gdy dyplomaci usiłują się porozumieć, nasi specjaliści nie siedzą bezczynnie. Ta praca wiąże się właśnie z modernizacją naszego zespołu" — powiedział Wiktor Baraniec w audycji radia Sputnik.

Poinformował on również, na czym polega specyfika pocisków wyrzutni Iskander:

© Sputnik. Vitaliy Ankov Pieskow powiedział, jak długo rosyjskie Iskandery będą stacjonować w Kaliningradzie

„Iskander posiada dwie rakiety, które przemieszczają się wzdłuż tak zwanej quasi-balistycznej trajektorii, czyli zarówno po trajektoriach niskich, jak też wysokich. Na czym polega unikalność nowej rakiety: nie chciałbym drażnić ani Pentagonu, ani też wielu osób na Zachodzie, lecz pragnę powiedzieć, że jedna z rakiet zmodernizowanego zestawu Iskander już ma zasięg przekraczający ponad dwa tysiące kilometrów" — powiedział ekspert do spraw wojskowości.

Podkreślił, że modernizacja pocisków dla wyrzutni Iskander jest należytą odpowiedzią na amerykańską obronę przeciwrakietową w Europie.

Rosji chodzi obecnie o zapewnienie sobie możliwości — w przypadku zagrożenia wojennego — przedsięwzięcia kontrataku z dużej odległości na te obiekty obrony przeciwrakietowej, które Stany Zjednoczone umieszczają w Europie. Czyli nasze Iskandery nie będą stać obok obrony przeciwrakietowej, powiedzmy, w Kaliningradzie. Musimy posiadać Iskandery odsunięte w głąb kraju, przy czym ich precyzyjność nie może być mniejsza. W zasadzie na tym polega sens modernizacji rakiety, o którą nam chodzi. Modernizujemy Iskandera nie dlatego, że pasjonujemy się możliwościami tej broni i jej zdolnościami do ulepszania, lecz dlatego, że wprowadzając na uzbrojenie nową rakietę, reagujemy odpowiednio na to zagrożenie, jakie stwarza amerykańska obrona przeciwrakietowa w Europie — podsumował Wiktor Baraniec.