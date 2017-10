To nie Ukraina będzie decydować

© Sputnik. Iliya Pitalev Kijów podał warunek zakupu rosyjskiego gazu

Ukraina zawiesiła import gazu z Rosji w listopadzie 2015 roku. W 2016 roku kraj po raz pierwszy przygotowywał się do sezonu grzewczego bez udziału rosyjskiego gazu, wypełniając magazyny gazem z rewersu w Europie.

W wywiadzie dla radia Sputnik dyrektor Instytutu Energetyki Narodowej Siergiej Prawosudow powiedział, że strona ukraińska nie ma prawa określać punktu ewidencji rosyjskiego gazu.

To nie strona ukraińska określa, gdzie będzie się znajdować punkt ewidencji gazu. Punkt ewidencji jest określany w kontraktach między Gazpromem a europejskimi firmami. Ukraina jest tylko krajem tranzytowym.

Teoretycznie może ona poinformować o swoich warunkach strony kontraktu, ale nic poza tym, ponieważ nie ma z tymi kontraktami praktycznie nic wspólnego. Strona ukraińska regularnie mówi o tym, że chciałaby tej zmiany, jednak europejskie koncerny nigdy nie brały tego pod uwagę.

Dlaczego? Ponieważ teraz za tranzyt na terytorium Ukrainy odpowiada Gazprom — musi on dostarczać gaz na granicy z krajami europejskimi. A jeśli punkt ewidencji gazu będzie się znajdować na wschodniej granicy Ukrainy, to odpowiadać za tranzyt na jej terytorium będą kraje zachodnie. Oczywiście nikt w Europie tego nie chce i dlatego kraje europejskie raczej się na to nie zgodzą. A oświadczenia Ukrainy pozostaną jak zawsze bez echa" — powiedział Siergiej Prawosudow.