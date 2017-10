NATO nie poradzi sobie z Rosją?

Jeśli Rosja napadnie na Europę, to blok krajów NATO nie będzie w stanie obronić siebie i sojuszników. Do takiego wniosku doszła gazeta Spiegel po zapoznaniu się z raportem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jak poinformowano, do rąk niemieckich dziennikarzy trafiło sprawozdanie pod tytułem „Wstępny raport ws. zwiększenia powstrzymywania i zdolności obronnych sojuszu". Jak taki dokument wszedł w posiadanie tygodnika Spiegel — nie wiadomo. Jednak tak czy inaczej analitycy NATO uważają, że Sojusz Północnoatlantycki nie byłby w stanie przeprowadzić operatywnej dyslokacji wojsk, gdyby Rosja napadła na kraje bałtyckie czy skandynawskie, które są członkami sojuszu.

Oczywiście to nie pierwsze i nie ostatnie tego typu oświadczenia — uważa komentator Sputnika Alieksiej Timofiejew. Nie jest już tajemnicą, po co Stany Zjednoczone to robią. Odpowiedź jest oczywista: głównym celem jest zwiększenie budżetu. Jednak czyim kosztem? W 2017 roku budżet NATO wyniósł prawie bilion dolarów, a Stany Zjednoczone przeznaczą na wydatki obronne prawie 683,4 mld dolarów. Przypomnijmy — tylko 5 krajów z 29, w tym także Polska, wypełniają zobowiązania dotyczące przeznaczania 2% PKB na obronę.

Na szczycie sojuszu, który odbył się w maju tego roku, prezydent USA Donald Trump podkreślił, że obecna sytuacja jest niesprawiedliwa w stosunku do amerykańskich podatników, i wezwał partnerów do zwiększenia wydatków na obronę. Tak więc sygnał dotyczący „słabości" NATO jest najprawdopodobniej zaadresowany do tych członków sojuszu, którzy nie chcą płacić.

Amerykanie nie dadzą więcej pieniędzy. A państwa, które nie płacą, mają pełno innych spraw na głowie — m.in. straty spowodowane sankcjami, zasiłki dla migrantów i tak dalej.

© Sputnik. Sergej Piatakow Rosyjski MiG-29 doprowadził NATO do szału

Jeszcze jednym celem demonstracji „słabości" jest wzmocnienie NATO na granicy z Rosją — kontynuuje Alieksiej Timofiejew. Przed spotkaniem przywódców UE prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė poinformowała o konieczności wprowadzenia tak zwanego „schengenu wojskowego" NATO. Wcześniej z podobną inicjatywą wystąpił dowódca Wojsk Lądowych USA w Europie Ben Hodges.

Zgodnie z amerykańsko-litewską ideą NATO powinno mieć swobodę działania oraz możliwość szybkiego przemieszczania sprzętu wojskowego na terytorium całej Europy. Jednak jest całkowicie jasne, że prezydent Litwy, występując z podobną inicjatywą, nie mówiła tak naprawdę o „całej Europie". Najprawdopodobniej Dalia Grybauskaitė miała na myśli transport sprzętu NATO z terytorium całej Europy do państw bałtyckich. Mało jej tej broni, która już tam jest — podkreślił dziennikarz.

A przecież Litwa jest już blisko tych 2%, które trzeba płacić za członkostwo w sojuszu. Dlatego ma prawo nie tylko inicjować, ale i wymagać. Grybauskaitė zapomina jednak, że z sąsiadami, którzy nie płacą, daleko się nie zajdzie. Stworzenie infrastruktury dla „schengenu wojskowego" wymaga dodatkowych środków. A w budżecie jest dziura.

Oprócz tego sekretarz NATO Jens Stoltenber poinformował, że nie planuje zwiększenia liczebności wojskowych w Polsce i państwach bałtyckich. Tak więc Dalii Grybauskaitė nie uda się zmienić swojego „kraiku" w ogromną bazę wojskową. Przynajmniej na razie. Jednak co będzie wtedy, gdy Spiegel i inni postarają się i będą nadal straszyć „rosyjskim zagrożeniem", nie zastanawiając się, po co Rosja miałaby na kogoś napadać? Wtedy wszystko jest możliwe. Strach ma przecież nie tylko wielkie oczy, ale i wielki budżet — podsumował Alieksiej Timofiejew.