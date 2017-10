Były doradca Kohla: Putin jest światowym graczem

© AFP 2017/ POOL / REGIS DEVIGNAU Dlaczego Ukraina nie wypowie wojny Rosji

Po raz pierwszy od siedmiu lat prezydent Niemiec złoży wizytę w Rosji. Oficjalnym powodem, dla którego Frank-Walter Steinmeier przyjedzie do Moskwy jest udział w uroczystości oddania Kościołowi luterańskiemu moskiewskiej Cerkwi Świętych Piotra i Pawła. Jego największe zainteresowanie budzi jednak spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem. Horst Teltschik, były doradca kanclerza Helmuta Kohla i eks-przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, pochwalił w wywiadzie dla Sputnika wizytę Steinmeiera w Rosji.

„Jego poprzednik Joachim Gauck z najróżniejszych przyczyn — czy to osobistych czy to politycznych — ani razu nie odwiedził Moskwy".

Według słów eksperta Steinmeier zna Putina z kilku spotkań, i to pozytywny moment. Prezydenci mają co omówić:

„Pierwszy punkt: co dalej robić z Ukrainą? Niedawno Putin zaproponował zaprowadzenie na wschód Ukrainy wojsk ONZ. Jak widać rosyjskiego prezydenta jak najbardziej można pobudzić do jeszcze śmielszych kroków wobec Ukrainy, które pozwoliłyby na stopniową rezygnację z sankcji. W odróżnieniu od USA, które tylko je zaostrzają" — powiedział Teltschik.

Teltschik nie wątpi w to, że przed wizytą Steinmeier omówił te kwestie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Na uwagę „Sputnika", że w kwestii antyrosyjskich sankcji Berlin i Bruksela orientują się zwykle na Waszyngton Teltschik przypomniał, że po dwóch spotkaniach z prezydentem USA Donaldem Trumpem Merkel powiedziała, że UE musi bardziej na sobie polegać.

Co więcej Teltschik wyraził nadzieję na postępy w kwestiach rozbrojeniowych:

„Bardzo ważna wydaje mi się kwestia tego, czy w kontekście niedawnych manewrów wzdłuż rosyjskich granic jest coś, co mogłoby sprzyjać przywróceniu rozmów rozbrojeniowych i kontroli nad zbrojeniami. Jak się mają sprawy z Radą Rosja-NATO?"

Co więcej były polityk z ramienia CDU podkreślił ważną rolę rosyjskiego prezydenta w kwestiach z zakresu polityki światowej:

„Trzeba rozumieć jedną rzecz: prezydent Putin stał się światowym graczem. Odgrywał kluczową rolę w czasie zawierania porozumienia z Iranem, w dużym stopniu — pozwolę sobie to powiedzieć otwarcie — uratował życie Baszarowi Asadowi lub co najmniej pozwolił mu pozostać u władzy. On odgrywa kluczową rolę na Bliskim i Średnim Wschodzie, a także uczestniczy w uregulowaniu kryzysu wokół Korei Północnej. To oznacza, że niemiecki prezydent ma o czym podyskutować z Putinem.

Choć mowa o „zaledwie" roboczej, a nie państwowej, wizycie, Steinmeier ma wiele tematów, które może i musi poruszyć w rozmowie z rosyjskim prezydentem. I z pewnością kolejna wizyta prezydenta Niemiec w Rosji odbędzie się wcześniej niż za siedem lat.