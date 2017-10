„Relacje między Rosją i Niemcami są układem krwionośnym europejskiego organizmu"

© Sputnik. Grigory Sysoyev Były doradca Kohla: Putin jest światowym graczem

Nikołaj Pawłow, ekspert klubu „Wałdaj", profesor katedry historii i polityki państw Europy i Ameryki Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych MSZ Rosji, członek Centralnego Zarządu Towarzystwa „Rosja-Niemcy", członek Wspólnej Komisji ds. Badań nad Najnowszą Historią Stosunków Rosyjsko-Niemieckich wypowiedział się na temat relacji między Rosją i RFN w kontekście ostatniej wizyty Steinmeiera w Moskwie.

„Odnośnie do wizyty roboczej w Moskwie prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera, to w mojej ocenie jest to przypomnienie rosyjskim władzom, że Niemcy zawsze były dla Rosji „partnerem numer jeden" niezależnie od światowej koniunktury politycznej" — mówi Nikołaj Pawłow, ekspert klubu Wałdaj. Jego zdaniem ważne, że do spotkania doszło przed utworzeniem nowego rządu koalicyjnego przez kanclerz Angelę Merkel.

„Ciężko nazwać zwrotem w polityce zagranicznej Niemiec wizytę Steinmeiera w Moskwie" — kontynuuje ekspert. Kierunek atlantycki pozostaje kamieniem węgielnym zagranicznego kursu Berlina. Niemcy przystosowują się raczej do zmiennych reguł gry na arenie międzynarodowej w związku ze wzmocnieniem pozycji jednych i osłabieniem pozycji innych państw".

© AP Photo/ Ronald Zak Prezydent Niemiec jedzie do Rosji z „delikatnym zadaniem”

„Kontakty gospodarcze między dwoma państwami można porównać do układu krwionośnego. W przypadku jego zablokowania nastąpi fizyczna destrukcja złożonego międzypaństwowego organizmu, na którego budowę uszły dziesięciolecia" — zauważa Pawłow.

Na obecny moment, choć strefa handlowa nie wychodzi z recesji, to aktywność inwestycyjna niemieckich podmiotów gospodarczych w Rosji nie przestaje rosnąć. Jak twierdzą rosyjscy eksperci, w dużym stopniu jest to związane z rozwojem wspólnych projektów w sferze budowy maszyn energetycznych, transportowych i rolniczych, przemysłu samochodowego i elektrotechnicznego.

Jednocześnie gros niemieckich spółek pozostało na rosyjskim rynku, dokonując korekty i adaptując swoje projekty do zmieniających się warunków. Niemiecki i rosyjski biznes przystosowały się w dużym stopniu do negatywnej sytuacji związanej z sankcjami.

„Tym nie mniej RFN w samą tylko gospodarkę Chin inwestuje rocznie około 2,1 mld euro. Dla naszych krajów to łączny wskaźnik za wszystkie te lata" — konkluduje ekspert.