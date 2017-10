Polska Agencja Propagandowa w natarciu

Frontalny atak na Leszka Millera przypuścił Marcin Rey, twórca portalu Rosyjska V Kolumna w Polsce. Zaatakował polityka za to, że opublikował artykuł na portalu Sputnik.

© Sputnik. Aleksiej Drużynin Putin: Rusofobia wylewa się uszami

— Przyzwoity człowiek nie powinien się tam wypowiadać — stwierdził Rey, a jego wypowiedź znalazła się w doniesieniach PAP, co w całej sprawie właściwie dziwi najbardziej.

— Sputnik to medialne ramię rosyjskiej dyktatury. Żaden przyzwoity człowiek nie powinien się wypowiadać ani dla Sputnika, ani dla Russia Today, ani dla innych mediów związanych z tym agresywnym reżimem. Powinien je kategorycznie bojkotować. Każda wypowiedź w tych mediach stanowi legitymizowanie tych narzędzi rosyjskiej propagandy — wygłosił tyradę znany rusofob. Dodał jeszcze, że Miller — nawet jeżeli sprzeciwia się wszechogarniającej rusofobii — to powinien dać temu wyraz, ale wyłącznie w rozmowie z polskimi mediami, „nienależącymi do polskiego reżimu".

— Jeżeli publikacja w Sputniku mu nie przeszkadza, to oznacza, że jego powiązania z Rosją są kontrowersyjne. Warto wiedzieć, że nie jest to pierwsze wystąpienie Leszka Millera na tym portalu — zakończył, w typowy dla „dobrej zmiany" sposób sugerując, że były premier służy interesom obcego państwa.

O co poszło? O wtorkowy tekst „Rosja nie widzi Polski z wysokości Kremla" autorstwa Leszka Millera. Artykuł był relacją z XIV sesji Klubu Wałdajskiego, spotkania ekspertów specjalizujących się w polityce wewnętrznej Rosji. Spotkanie i towarzysząca mu debata odbywają się co roku. Ostatnia sesja zakończyła się 19 października. Polityk SLD wziął w niej udział i wnioskami podzielił się na łamach Sputnika.

Jak się okazuje, prawicowi publicyści zaczynają pouczać lewicowych na temat tego, z którymi mediami wolno im rozmawiać, na domiar złego robią to za pośrednictwem PAP. Czy takie próby cenzurowania staną się standardem w polskich (prawdziwie polskich!) mediach?

Na razie wiadomo, że Leszek Miller nie zamierza dać się zastraszyć.

— Uważam, że ja nie reprezentuję żadnej władzy polskiego państwa, jestem obywatelem i nie będę się nikogo pytał, z kim mam rozmawiać, a z kim nie, co mi wolno, a czego mi nie wolno, dopóki oczywiście nie łamię prawa — oświadczył na antenie TVN Biznes i Świat. Potwierdził swoje wcześniejsze słowa dotyczące „oficjalnej polskiej doktryny państwowej, którą jest rusofobia. Odniósł się również do sprawy wydalenia z Polski dwa lata temu dziennikarza Sputnika — Leonida Swiridowa. Stwierdził, że decyzja ABW względem redaktora wydana została zdecydowanie na wyrost.

— Myślę, że to była decyzja, która mieściła się w ówczesnym nastroju. Na niego padło, bo był najbliżej, bo był pod ręką. Był najbardziej znanym korespondentem rosyjskim.

© AFP 2017/ Christophe Simon Leszek Miller: Rusofobia w Polsce stała się doktryną państwową

Oprócz tekstu, który tak bardzo zbulwersował Marcina Reya i PAP, w ostatnim czasie na łamach portalu ukazał się również wywiad Swiridowa z Leszkiem Millerem.

Były premier nie boi się agresji militarnej ze strony Rosji: — W Polsce wydaje się wielu ludziom, że Polska jest jakimś centrum uwagi; że z Kremla tylko się ogląda Polskę. Tymczasem z Kremla w ogóle nie widać Polski.

Nie jest pewne, czy za chwilę sam nie będzie musiał pakować walizek.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.