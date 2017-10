Leszek Miller zlinczowany przez polskie media. Internauci reagują

Miller się pogrąża (w Rosji). Były premier RP pudłem rezonansowym Kremla

Wywiad Millera dla Sputnika. "Nie będę się nikogo pytał z kim mam rozmawiać

Przekroczona granica przyzwoitości. Miller udzielił wywiadu w prorosyjskim Sputniku — i to człowiekowi wydalonemu decyzją ABW z Polski!

© Sputnik. Walerij Melnikow Polska Agencja Propagandowa PAP w natarciu

To tylko niektóre tytuły. Za co tak się dostało byłemu premierowi? Parafrazując jeden z tytułów powyżej: za to, że rozmawia, z kim chce (i nikogo nie pyta, czy może).

Teksty linczujące Millera są aktywnie komentowane. Co mówią internauci?

Sputnik cytuje część komentarzy użytkowników.

(pisownia oryginalna)

© Sputnik. Walerij Melnikow Leszek Miller: Moskwa nie widzi Polski z wysokości Kremla

: A w PRL nie wolno było udzielać swoich wypowiedzi dla "Wolnej Europy". Nowe wróciło…

~zły dalek: No ludzie, jakiś umiar trzeba mieć. Jakieś minimum przyzwoitości.

Ludzie pokroju Reya to zwykli propagandziści. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się, że on po prostu robi to za pieniądze, jest jeszcze możliwość, że jest fanatykiem albo zwykłym wariatem. Bez względu na przyczynę jego celem jest mówieniem, że wszystko związane z Rosja jest złe.

Ale to jeszcze mało, dla takich ten kto nie krytykuje Rosji jest zły

Nie mówię, że Rosja jest cacy a zachód be ale trzeba oceniać fakty obiektywnie.

~zły: "Jeżeli Leszek Miller ma poglądy inne, niż większośc Polaków na temat rego, jak należy kształtować nasze stosunki z Rosją…" — mam wrażenie, że większość Polaków poparłaby poiglądy Millera na ten temat, tylko nikt ich o to nigdy nie pytał. Zarówno PiS jak wcześniej i PO chorują na rusofobię i ukrainofilię, co akurat dość daleko odstaje od poglądów tej większości Polaków.

A ten portal Rosyjska V kolumna w Polsce przez kogo jest finansowany, nie czasem przez tych, którzy opłacili Majdan?

~Zenek: A Ty,Rey, uważasz siebie za przyzwoitego? Gdybyś był przyzwoity to najpierw zleciłbyś co najmniej sondaż w temacie co sądzą Polacy o Rosji i jakie stosunki z Rosją powinna mieć Polska. Uświadamiam tu że od 89 r żadna partia polityczna nie zająknęła się aby zapytać Polaków w tym temacie, przejmują władzę i prowadzą szkodliwa politykę z Rosją mając w nosie co o tym myślą Polacy. Ważne że innym się to podoba. Nie wypowiadaj się więc w imieniu społeczeństwa polskiego tylko w swoim własnym, mogłoby się okazać że społeczeństwo myśli zupełnie inaczej niż Ty gdyby zastało zapytane. Ty dajesz sobie prawo do wypowiadania opinii w imieniu społeczeństwa polskiego, pytam kto Ci dal to prawo

: Premier Miller powiedział po prostu prawdę.Powiedział to w rosyjskiej gazecie rosyjskiemu dziennikarzowi a gdyby to powiedział w zachodnich mediach ta prawda byłaby inna? Polityczne fobie rządzących nie zawsze idą w parze z odczuciami tzw."normalnych" ludzi a wypowiedz Millera dla "normalnych" ludzi w Rosji może być sygnałem że polityka polityką a Polak i Rosjanin niekoniecznie muszą być wrogami.Ot takie współczesne przesłanie "do przyjaciół Moskali".Dywagacje Reya są po prostu beznadziejne!

~suweren: Kurczę o Millerze słyszałem, ale kto to jest ten jakiś Rey. Może pochodzi z wiochy Nagłowice czy jak tam jej było

~OBSERWATOR: Wczoraj na kanale TVN24bis nadawano rozmowę red.Kraśko z Leszkiem Millerem. B.premier głośno i dobitnie stwierdził, że nie ma żadnego zagrożenia wobec Polski ze strony Rosji.Red.Kraśko bez przerwy przerywał swojemu gościowi powtarzając, jak mantra,że zagrożenie prawdopodobnie jest, bo tak przecież twierdzą jastrzębie z NATO. Wczorajszym swoim wystąpieniem Leszek Miller jeszcze raz potwierdził, że jest dojrzałym i rozsądnym politykiem, czego nie można powiedzieć o red.Kraśko, który chciał telewidzom na siłę i wbrew zdrowemu rozsądkowi udowodnić, że białe jest czarne a czarne- białe.

© AFP 2017/ Christophe Simon Leszek Miller w Rosji. Spotkał się z Putinem

: Wypowiedź nijakiego reja tylko potwierdza to co powiedział p. Milerze u nas rusofobia jest doktryną państwową i kto źle mówi o ruskich to w/g p. reja jest najmądrzejszy i w dodatku "patriota?

~Polak: Komu przeszkadzają dobre stosunki z Rosją?Bo mi akurat nie!!! Straszenie Polaków,że wschód nas zaatakuje jest tak głupim rozumowaniem,że nawet nie będę się tutaj nad tym rozwodził! Chyba mamy w Polsce normalnie myślących historyków,którzy bardzo dobrze wiedzą kto sprzedał Polskę po II Wojnie Światowej! Do USA,Francji i Wielkiej Brytanii powinniśmy mieć stosunkowo niskie zaufanie i być ostrożnymi w stosunkach międzynarodowych z tymi państwami,a nie do Rosji!!! Po upadku tak zwanego(komunizmu) nigdy w Polsce takiego nie było,kto wydoił Polskę i doprowadził polaków do tego że jesteśmy tanią siłą roboczą dla zachodnich koncernów —Rosja? Zastanówcie się wszyscy,zanim coś napiszecie o tym,ze Rosja jest wrogiem Polski!!!!!!

~tak to odebrałem: Wszystko wskazuje na to,że to piszący artykuł nie reprezentuje interesów narodu polskiego.

~olka: Propaganda jest uprawiana ale przez M. Reya, który nie ma nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem…

`: To pan, panie rey jest nieprzyzwoity.

~oset: Panie Rey wie pan na czym polega siła Sputnika, czy RT? Oni mniej kłamią niż nasze media. Prawda prędzej czy później dociera do ludzi. Tacy propagandziści jak pan prędzej, czy później przegrają. Atak medialny na Polaków idzie z innej strony. Ile mediów w Polsce jest własnością rosyjską? Komu tak naprawdę zależy na wzniecaniu w Polsce nastrojów antyrosyjskich. Kto finansuje pana działalność?