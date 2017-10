Miejsce katastrofy smoleńskiej to „teren prywatny"

© AFP 2017/ Andrey Smirnov Polska zaniepokojona ograniczeniem dostępu do miejsca katastrofy smoleńskiej

Korespondent telewizji Polsat opublikował na Twitterze zdjęcia ogrodzonego obszaru, gdzie ponad siedem lat temu spadł samolot. Tablice informacyjne na ogrodzeniu informują o prowadzeniu w tym miejscu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową magistrali gazociągowej. „Na miejscu katastrofy pod Smoleńskiem «budują» gazociąg. Odpowiedź na usuwanie pomników radzieckich" — napisał korespondent.

Doniesienia dziennikarza skomentowali marszałek senatu Stanisław Karczewski, który ocenił tę informację „bardzo negatywnie" oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który wyraził nadzieję, że trwające w miejscu tragedii prace „prowadzone są za zgodą polskiej prokuratury, która nadal bada przyczyny katastrofy".

Redakcja Sputnika skontaktowała się z Aleksandrem Syrewiczem, przedstawicielem spółki „Wiek", prowadzącej prace na terenie obiektu i poprosiła o komentarz.

— To jest teren prywatny, był, jest i będzie. To, że są tam prowadzone prace w związku z układaniem gazociągu polska strona wiedziała od dawna, nie narusza to niczyich interesów. Prace rozpoczęły się na początku lata, potem zostały wstrzymane ze względu na wniesione do projektu poprawki. To wiele hałasu o nic. Sytuację doskonale zna polski konsul w Smoleńsku Joanna Strzelczyk. Ze stroną polską nie mamy żadnych nieporozumień — powiedział Aleksander Syrewicz.

Kierownik Agencji Konsularnej RP w Smoleńsku Joanna Strzelczyk w rozmowie z korespondentem Sputnika oświadczyła, że według jej wiedzy, na terenie katastrofy nie dzieje się nic szczególnego. Przyznała też, nie zna szczegółów dotyczących budowy gazociągu w tym miejscu.

— Według mojej wiedzy na bramie jest napis, że będzie budowany gazociąg. Z mojej perspektywy należałoby zapytać o to właściciela działki. Natomiast z tego, co ja jako obserwator mogę powiedzieć, jest taki napis, że tamtędy ma przechodzić gazociąg. Natomiast nie ma żadnej budowy, nic się na tej działce odkąd ja jestem tutaj, czyli od września ubiegłego roku, nie zmieniło w tym sensie, że ona została otoczona ogrodzeniem. To ogrodzenie czasami było zamknięte, czasami półotwarte, jest szlaban. Żadnych prac budowlanych ja tutaj nie widziałam.

— Czy strona polska została w jakiś oficjalny sposób poinformowana o tych pracach?

— Nie ma żadnej informacji o budowie gazociągu, ani oficjalnej, ani nieoficjalnej. Właściciel coś mówił, że są plany jakichś połączeń gazowych, natomiast to nie wykracza poza tego typu sformułowanie.

— Dziennikarz Polsat News Tomasz Kułakowski opublikował tweet o tym, że te prace oraz wynikający z tego zakaz wstępu mogą być odpowiedzią strony rosyjskiej na demontaż pomników radzieckich w Polsce. Jak może to Pani skomentować?

— Ja bym nie chciała komentować wpisów dziennikarzy, nie wiem… Nie wiem, czy jest to działalność ze strony rosyjskiej… Tam jest prywatny właściciel. Teren jest prywatny. Został kupiony przez obywatela Rosji od zakładów lotniczych, które tam się mieszczą, i które były poprzednim właścicielem tej działki.