Epitafium dla Szarego Człowieka

29 października zmarł 54-letni Piotr S., który dziesięć dni wcześniej dokonał samospalenia pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Popełnił samobójstwo w dramatycznym geście sprzeciwu wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości . W liście, który zostawił, kazał nazywać się „Szarym Człowiekiem". Dzisiejsze święto wręcz każe pochylić się nad sylwetką Piotra S. i oddać hołd jego pamięci.

Dla opozycji Szary Człowiek stał się już bohaterem. 29 października, w dzień jego śmierci, na Placu Defilad zapłonęły znicze, a młodzi ludzie zebrali się, aby pod budynkiem PKiN odczytać raz jeszcze jego manifest. Przy trybunie honorowej na Pałacu ktoś namalował napis: „Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich — nie czekajcie dłużej".

Na Twitterze pożegnali Szarego Człowieka nawet politycy opozycji — m.in. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej i Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Chcieli pokazać, że jego dramatyczny gest nie pozostanie niezauważony. Szary Człowiek stał się pierwszą ofiarą rządu PiS i dla wielu polityków oraz dziennikarzy pozostanie symbolem oporu.

Wielki smutek i żal. Wszyscy mieliśmy nadzieje. Cześć jego pamięci. Nie wolno nam o nim zapomnieć. R.I.P pic.twitter.com/Th7QLfLbBn — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) 29 października 2017

„A ja wolność kocham ponad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać samospalenia i mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób, że społeczeństwo się obudzi i że nie będziecie czekać, aż wszystko zrobią za was politycy — bo nic nie zrobią" — napisał w swoim liście. Piotr S. z wykształcenia był chemikiem, za młodu działał w „Solidarności". Jego rodzina nie ukrywa, że mężczyzna leczył się na depresję — i ze swojego samobójstwa postanowił uczynić polityczny manifest.

Zmarł Piotr S., #SzaryCzłowiek, który zapłonął przeciwko nieprawości i niesprawiedliwości. Smutek i współczucie. Cześć Jego Pamięci. pic.twitter.com/upv0TzpOvL — Pawel Rabiej (@PawelRabiej) 29 października 2017

W mediach nie brakuje głosów, aby samospalenia Szarego Człowieka w ogóle nie rozpatrywać w kategoriach polityki i uznać je po prostu za moment przesilenia w chorobie oraz nie całkiem świadomą decyzję człowieka, który potrzebował pomocy. Jedno jest pewne — ta śmierć wstrząsnęła Polską i należy przynajmniej odnotować ją na tyle, aby rząd nabrał po niej nieco pokory.

Zwłaszcza, że samobójca nie chciał podgrzewać konfliktów i nie wzywał do wojny polsko-polskiej. Pisał: „Proszę was, pamiętajcie, że wyborcy PiS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę (tego właśnie by chciał PiS) ani ‘nawrócić ich' (bo to naiwne), ale o to, aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji".

Przynajmniej tę prośbę rządzący powinni postarać się spełnić.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.