Atak na Manaforta może mieć nieoczekiwane konsekwencje

© AP Photo/ Matt Rourke Manafort ukraińskim agentem

Wcześniej poinformowano, że były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa Paul Manafort i jego współpracownik zostali oskarżeni na podstawie 12 artykułów, w tym o spisek przeciwko USA i pranie brudnych pieniędzy.

Oskarżenie uważa, że Manafort i Gates przez wiele lat pracowali na rząd Ukrainy i ukraińską Partię Regionów, zarabiając dziesiątki milionów dolarów i zatajając dochody przed amerykańskim fiskusem.

Na jaw wyszło również to, że były doradca ds. polityki zagranicznej sztabu amerykańskiego prezydenta George Papadopoulos zawarł umowę z wymiarem sprawiedliwości i przyznał się do składania fałszywych zeznań dla FBI w sprawie kontaktów sztabu z cudzoziemcami, m.in. z obywatelami Rosji.

Dochodzenia ws. rzekomej „ingerencji w amerykańskie wybory", a także domniemanych związków Trumpa z Moskwą, którym zaprzecza zarówno Biały Dom, jak i Kreml, prowadzi FBI i Kongres USA. Wyznaczono prokuratora specjalnego, nadzorującego przebieg tzw. rosyjskiego śledztwa, funkcję tę pełni Robert Mueller. Rosja niejednokrotnie zaprzeczała oskarżeniom Ameryki o próby wpłynięcia na wybory w Stanach Zjednoczonych.

Wicedyrektor Instytutu Badań i Prognoz Strategicznych Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów (RUDN) politolog Nikita Daniuk w audycji radia Sputnik wyraził opinię, że oskarżenia pod adresem Paula Manaforta to kontynuacja ataku na Donalda Trumpa.

© REUTERS/ Brendan McDermid Manafort w areszcie domowym

„Biorąc pod uwagę fakt, że media próbują ciągle zdyskredytować aktualnego prezydenta i jego ekipę, można przypuścić, że będzie regularnie dochodzić do tego typu sytuacji. Oskarżenia wysuwane pod adresem Manaforta wpłyną oczywiście również na pozycję samego Trumpa. Nie wykluczam, że jest to dopiero początek. Prokurator specjalny Robert Mueller to człowiek, który jest blisko związany z byłym dyrektorem FBI Jamesem Comey'em. Uwzględniając, w jakich okolicznościach James Comey został odsunięty od stanowiska, Mueller realizuje również osobiste interesy: chce znaleźć dowody na to, że Trump i członkowie jego ekipy łamali prawo" — powiedział Nikita Daniuk.

Zdaniem politologa prezydent Stanów Zjednoczonych znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.

„Równocześnie znacznemu pogorszeniu uległy stosunki Trumpa z prokuratorem generalnym Jeffem Sessionsem, jedną z najważniejszych postaci w obecnym amerykańskim establishmencie. Zmiana prokuratora generalnego nie wchodzi w grę, gdyż byłby to bezpośredni dowód na to, że Trump ma co ukrywać. Elita polityczna nie zaakceptowała Trumpa i ze wszystkich sił próbuje zrobić tak, żeby albo zgodził się on na zasady, które są mu narzucane, albo zrezygnował ze swojego stanowiska" — uważa Nikita Daniuk.

Z kolei politolog Władimir Nowikow podkreślił, że Manafort rzeczywiście był lobbystą i nie jest to dla nikogo żadną tajemnicą.

„Jeśli przyjrzymy się biografii Manaforta, to rzeczywiście bardzo często pracował on z zagranicznymi biznesmenami i politykami. Jednak należy zwrócić uwagę na kilka ważnych spraw. Po pierwsze — pan Manafort nigdy nie był rosyjskim agentem. Owszem, lobbował na rzecz niektórych rosyjskich i ukraińskich polityków, jednak zawsze pozostawał obywatelem Stanów Zjednoczonych i był lojalny wobec swojego państwa. Po drugie — historia z Manafortem może obrócić się przeciwko tym, którzy go teraz oskarżają. Ta presja na niego może być przyczyną pojawienia się na horyzoncie całkowicie nieoczekiwanych i interesujących okoliczności. Nie wykluczam, że Manafort będzie chciał opowiedzieć coś ciekawego o ukraińskiej polityce i o ukraińsko-amerykańskich stosunkach" — podkreślił Władimir Nowikow.