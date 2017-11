Niebezpieczna gra z Koreą Północną

© AP Photo/ Airbus Defense & Space/38 North/Pleiades CNES/Spot Image Tragedia przy poligonie jądrowym KRLD

Mattis podkreślił również, że każde użycie broni masowego rażenia przez Pjongjang pociągnie za sobą analogiczne działania Stanów Zjednoczonych.

Słowa Mattisa zbiegły się w czasie z wylotem bombowca B-2, który dodaje powagi sytuacji. To sugeruje, że Korea Północna nie może prowadzić negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi na tych warunkach. Oczekuje się, że Korea Północna zasiądzie do stołu negocjacyjnego, zrezygnuje z broni nuklearnej w zamian za coś, co USA mogą jej dać. To odbiera KRLD środki nacisku, które kraj ma nadzieję zdobyć dzięki broni nuklearnej — jeśli jakiekolwiek negocjacje się odbędą.

W ostatnich latach Korea Północna prowadzi aktywne prace nad programem jądrowym i przeprowadza regularne testy rakietowe, co wywołuje protesty zarówno jej sąsiadów, jak i zachodnich państw.

Konfrontacja Pjongjangu i Waszyngtonu nasiliła się z powodu manewrów wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, mających na celu przećwiczenie ataku na KRLD w przypadku wojny. Rosja i Chiny zaproponowały Korei Północnej ogłoszenie moratorium na testy jądrowe i starty rakietowe, a Korei Południowej i Ameryce — zaprzestanie manewrów wojskowych w regionie, jednak Waszyngton zignorował tę inicjatywę.

Ekspert ds. problemów Regionu Azji i Pacyfiku Władimir Tieriechow w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że kurs na Koreę Północną w polityce zagranicznej USA podporządkowany jest głównemu celowi Waszyngtonu w regionie — zwiększeniu presji na Chiny.

„Przypomnę, że przed wizytą Mattisa w Seulu sekretarz stanu USA Rex Tillerson odwiedził Indie. I ogólne antychińskie przesłanie tej wizyty nie wywołuje żadnych wątpliwości. Ogólnie rzecz biorąc, toczy się skomplikowana gra polityczna, związana z konfrontacją USA i Chin, w której uczestniczą członkowie amerykańskiej administracji. Ta «gra» między dwoma wiodącymi światowymi mocarstwami stanowi «rdzeń» współczesnej geopolityki, a Półwysep Koreański to tylko jeden z uczestników «stołu», na którym jest prowadzona…

Obydwaj uczestnicy używają wszystkich dostępnych środków, którymi dysponują. W zależności od konkretnego okresu na pierwszy plan wysuwa się dyplomacja lub demonstracje wojskowe, czy też połączenie jednego i drugiego, jak ma to miejsce obecnie. Ta gra stwarza wiele ogromnych niebezpieczeństw" — uważa Władimir Tieriechow.