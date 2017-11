© Sputnik. Kirill Kallinikov Rosyjski wiceminister ostrzega przed zakamuflowaną bronią biologiczną

Wybór Rosjan odnośnie zbierania materiału biologicznego na potrzeby Stanów Zjednoczonych nie był celowy, prace związane są z badaniem układu mięśniowo-szkieletowego, powiedział RIA Novosti przedstawiciel Szkoleniowego Dowództwa Lotniczego (AETC) amerykańskich sił powietrznych Во Downey.

Jak stwierdził Bo Downey obecnie Centrum Badań Molekularnych 59. Medycznej Grupy Lotniczej prowadzi „badania układu mięśniowo-szkieletowego w celu wykrycia różnych biomarkerów związanych z urazami".

Downey zaznaczył, że do badań potrzebne były dwa zestawy próbek — z zachorowaniami i kontrolne próbki RNA i błony maziowej. Pierwszy zestaw został dostarczony przez „zlokalizowaną w USA firmę".

„Ponieważ początkowo dostawca dostarczył próbki z Rosji kwalifikujące się do pierwotnej grupy zachorowań, dlatego kontrolna grupa próbek również powinna być pochodzenia rosyjskiego" — powiedział Downey. „Celem jest integralność badań, a nie pochodzenie próbek — dodał rozmówca agencji.

Dyrektor generalny Instytutu Problemów Regionalnych, politolog Dmitrij Żurawliow w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię na temat wyjaśnień Pentagonu.

Nawet jeśli prowadzone są badania układu mięśniowo-szkieletowego, Pentagon to nie Akademia Nauk. Jeśli podobne badania są prowadzone, to w celu zwiększenia zdolności obronnych Stanów Zjednoczonych. A jaki program obronny może powstać na podstawie badań materiału biologicznego? Tylko program, dotyczący walki z przeciwnikiem. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, że trwają prace badawcze nie tylko nad układem mięśniowo-szkieletowym, ale również nad pewnymi (charakterystycznymi — red.) cechami organizmów przedstawicieli różnych narodowości i krajów, w celu stworzenia broni biologicznej (której można będzie przeciwko nim użyć — red.) — uważa Dmitrij Żurawliow.

Wcześniej niektórzy eksperci poinformowali RIA Novosti, że teoretycznie zebrany materiał biologiczny może zostać wykorzystany do umyślnego wyrządzenia krzywdy. Jednak eksperci różnią się w ocenie perspektyw takich ataków: ktoś uważa, że w praktyce dane podejścia nie są stosowane, a ktoś nazywa sytuację w tej sferze niezwykle napiętą. Rosyjscy parlamentarzyści i specjaliści mówią o potrzebie monitorowania sytuacji w zakresie gromadzenia materiałów biologicznych w celu uniknięcia niebezpiecznych konsekwencji.

„Nie da się uchronić przed postępem naukowym, jeśli mówimy o badaniach naukowych, gdyż będzie szedł naprzód" — powiedział w wywiadzie dla agencji informacyjnej Ria Novosti senator Siergiej Kałasznikow, komentując informację o zbieraniu materiału biologicznego Rosjan. Podkreślił także, że „na razie nie wiadomo, przed czym się bronić, a nauce na pewno nie wolno się opierać". Inną sprawą jest to, że osiągnięcia naukowe mogą również zaszkodzić ludzkości. Doskonałym tego przykładem jest stworzenie bomby atomowej, chociaż używamy przecież reaktorów atomowych w elektrowniach jądrowych" — powiedział senator.

„Bez wątpienia ryzyko, o którym dzisiaj mówimy, związane jest z badaniami nad ciągłością genetyczną zarówno mikroorganizmów, jak i makroorganizmów, zarówno człowieka, jak i zwierząt — są to bardzo potrzebne badania i niewykorzystywanie ich do złych celów to bardzo ważne zadanie i jeden z powodów, dla których się tu dziś zgromadziliśmy" — powiedziała szefowa Rospotriebnadzoru Anna Popowa w kuluarach konferencji „Globalne zagrożenia dla bezpieczeństwa biologicznego: problemy i rozwiązania", odpowiadając na pytanie, czym może grozić zbiór materiałów biologicznych.