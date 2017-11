Merkel zamierza emigrować do Chile, odległość z Ziemi do Słońca wynosi 6000 km. W Niemczech nagrodzono autorów najgłośniejszych teorii spiskowych.

© Fotolia/ Janis Smits Leczenie raka witaminą C przeszło pierwszą fazę testów klinicznych

W Berlinie nagrodzono autorów rozpowszechnianych w Internecie, „najwybitniejszych" teorii spiskowych. Wśród nich znalazła się wiodąca działaczka Alternatywy dla Niemiec Beatrix von Storch zapewniająca, że kanclerz Merkel zamierza wyemigrować do Chile, autor tezy, zgodnie z którą katastrofy naturalne są sztucznie wywoływane przez ludzi, bloger „dowodzący", że Ziemia jest płaska, Słońce leży 6000 km od Ziemi , a wszystkie zdjęcia z kosmosu wykonywane są w specjalnych basenach. Sputnik był obecny na uroczystości rozdania nagród i opowiada o niektórych co ciekawszych „projektach".

Media społecznościowe to miejsce zwiększonej koncentracji „alternatywnych faktów" i teorii spiskowych. Raz w roku w Berlinie, na uroczystości wręczenia nagród „Złota czapeczka z folii aluminiowej", wybierane są najbardziej odrażające teorie. Tym razem w centrum uwagi znalazły się jednorożce, podstępy internetowe mające na celu wyłudzanie pieniędzy i partia Alternatywa dla Niemiec. Poważniejsze przypadki to „alternatywna terapia chorób nowotworowych" i zdecydowani przeciwnicy szczepień.

Co łączy dziennikarza Martina Lejeune'a, przeciwnika szczepień Michaela Leitnera i działaczkę Alternatywy dla Niemiec Beatrix von Storch? Wszyscy oni zostali nagrodzeni „Złotą czapeczką z folii aluminiowej 2017" (der Goldene Aluhut), wszyscy troje szerzą też stale w — pierwszej kolejności drogą internetową — sporne tezy i punkty widzenia. Same w sobie nie są niczym złym: ostatecznie w Internecie panuje wolność słowa. Ale niektóre teorie nie tylko polaryzują opinię społeczną — są fałszywe z naukowego punktu widzenia, a nawet niebezpieczne dla życia.

© Sputnik. Anton Denisov Wodorosty nowym lekarstwem na raka?

Uroczystość odbyła się w berlińskim klubie Heimathafen. Nagrody przyznano na podstawie głosowania wśród użytkowników platformy „Złota czapeczka z folii aluminiowej" (Der goldene Aluhut http://blog.dergoldenealuhut.de/ ), czyli samych użytkowników sieci społecznościowych. Jako pierwsza tego wieczoru nagrodę otrzymała platforma internetowa OZ Orgonite ( https://www.oz-orgonite.de/en ) handlująca „energetycznymi kryształami", wykonywanymi głównie z syntetycznej smoły, złomu metali i różnokolorowych kamyczków, które jakoby przekształcają negatywne wibracje w pozytywną energię. Poza tym w asortymencie OZ Orgonite jest tzw. kolumna Akashy w cenie 4450 euro.

W kategorii „Polityka" pierwsze miejsce zdobyła Beatrix von Storch, a to z kilku przyczyn. Wiceprzewodnicząca frakcji w Bundestagu oświadczyła, że UE planuje wprowadzenie edukacji seksualnej już na etapie szkoły podstawowej. Co więcej von Storch szerzy informację o tym, że UE domaga się „urządzeń do masturbacji dla dzieci w przedziale wiekowym 0-4 lata". Równie gorąco Storch przekonuje, że kanclerz RFN Angela Merkel po odejściu na emeryturę wyemigruje do Chile. Dowodów na wszystkie te twierdzenia Storch nie przedstawiła, przez co zasłużyła sobie na nagrodę „Złota czapeczka z folii aluminiowej 2017".

W kategorii „Media i blogi" zwyciężył dziennikarz Martin Le Jeune — jedyny spośród laureatów, który osobiście uczestniczył w imprezie. Aktywista z Hanoweru, Martin Le Jeune pisał kiedyś dla wielu niemieckich mediów, ale na dany moment przyciąga uwagę swoimi internetowymi publikacjami, które rozmieszcza na własnej platformie.

© Sputnik. Thomas Tkhaytsuk O wielkiej szkodliwości arbuzów

W swoich materiałach zajmuje się między innymi takimi problemami jak „manipulowanie pogodą", sztuczne trzęsienia ziemi i tajna światowa elita. Le Jeune otrzymał nagrodę osobiście, i jak powiedział, jest ona dlań bodźcem do nowych badań. Dla niego, jak się wyraził, „teorie spiskowe to rzeczywistość", której zamierza się nadal poświęcać.

Przeciwnik szczepień Michael Leitner zebrał większość głosów w kategorii „Medycyna". Były autor filmów jest święcie przekonany, że prezerwatywa nie chroni przed HIV-em, zaprzecza istnieniu wirusa Eboli i mówi, że wirusy świńskiej grypy to wymysł mediów. Leitner uważa, że przy AIDS lekarstwa nie pomagają, a tylko planowo zabijają ludzi. Z punktu widzenia medycyny to absolutnie bezmyślne i kłamliwe twierdzenie.

Ostatnia nagroda tego wieczoru została przyznana kanałowi Vegan & Lecker na You Tube („Weganin i Smakosz") i jego autorowi („Peter"). Ten ostatni jest gorącym zwolennikiem teorii mówiącej, że Ziemie jest płaska i kształtem przypomina dysk.

© Zdjęcie: Hospital Clínic de Barcelona Rewolucja w diagnozowaniu raka? Psi węch skuteczniejszy niż biopsja (wideo)

Peter przekonuje, że Słońce znajduje się w odległości 6000 km od Ziemi, filmy z kosmosu i zdjęcia NASA wykonywane są w basenie na Ziemi, a prawo grawitacji to absurd. To wystarczyło, by przyznać mu „Złotą czapeczkę z folii aluminiowej".

Uroczystości towarzyszyły odczyty na temat innych szeroko dyskutowanych teoriach spiskowych. Na przykład jeden lekarz ostrzegał przed zwracaniem się do szarlatanów w przypadku chorób nowotworowych. Wiele alternatywnych środków, takich jak ostro krytykowany MMS, może zabić nie tylko cenowo, ale też fizycznie, wywołując rozległe oparzenia organów wewnętrznych.

Omawiano też temat jednorożców, bowiem w sieci można znaleźć niemało opowieści o spotkaniu z tymi osobnikami, a także ofert sprzedaży „energii jednorożców" w sklepach internetowych, a nawet „różowych kiełbasek z jednorożców" w supermarketach.

Główny wniosek tego wieczoru: teorie spiskowe wykorzystują ludzki strach — właśnie dlatego udziela im się tyle uwagi w sieciach społecznościowych. Ale piętnować każdą trudną do dowiedzenia tezę jako „teorię spiskową" też nie należy.

Tym nie mniej laureaci tego wieczoru nie dysponują żadnym logicznym, medycznym czy profesjonalnym uzasadnieniem (swoich twierdzeń) i dlatego sprawiedliwie zasłużyli sobie w głosowaniu na „Złotą czapeczkę z folii aluminiowej 2017". To impreza, która w humorystyczny sposób pokazuje, że do zgoła innych opinii bezwzględnie należy odnosić się krytycznie, a niektóre twierdzenia w Internecie są niczym innym, jak czystym przejawem czyjejś indywidualności i wyciąganiem od ludzi pieniędzy.