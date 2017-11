Polska polityka wschodnia stacza się w przepaść

— Trudno oceniać, w jakim stopniu te deklaracje, które, jak wiemy od czasu do czasu pojawiają się z ust przedstawicieli polskich struktur rządowych wobec rażących spraw, które się dzieją w relacjach polsko-ukraińskich, przełożą się na rzeczywistość. Można odnieść wrażenie, że rząd Polski nie do końca kontroluje i nie do końca jest precyzyjny w tych obszarach.

Te skandaliczne sytuacje, które zaistniały w ostatnim czasie, na przykład niewpuszczenie profesora Partacza na Ukrainę i wiele innych, nie mogły pozostawić bez odpowiedzi koła rządowe Polski. Wydaje mi się, że taka deklaracja pojawiła się, bo trudno było się spodziewać, żeby były pozostawione bez odpowiedzi te wydarzenia, które teraz mamy w relacjach polsko-ukraińskich.

Natomiast, w jakim stopniu przełoży się ona na rzeczywistość? Tu nie byłbym optymistą z racji na to, że mamy pewną historię staczania się polsko-ukraińskich stosunków w przepaść w kontekście bezgranicznie szerzącej się ideologii banderyzmu na Ukrainie i wielkiego tupetu środowisk banderowskich. Wiemy, że różnego rodzaju deklaracje miały miejsce, ale nie znajdowały one w większym stopniu odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Nadal ambasadorem w Kijowie jest osoba, która ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje. Tym niemniej jest to osoba nie do ruszenia. Nadal utrzymuje się dramatyczna sytuacja, gdy chodzi o sprawę pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Nadal jest ostra sytuacja dotycząca świątyń rzymskokatolickich, z których korzystają w znacznej mierze Polacy a też miejsc pamięci.

Wspomnę też próby załagodzenia, jakże dziwne i nieudolne, spraw związanych z szkolnictwem mniejszościowym. Wszystko to świadczy o tym, że pewne tendencje postępują. Polska władza w tej chwili musi coś robić, więc taka deklaracja jest czymś, co musiało się pojawić. Ale czy będzie deklaracja wdrażana w życie? To jest wielkie pytanie. I tu nie jestem optymistą.

— Wydaje mi się, że każdorazowa wizyta głowy państwa polskiego u partnera strategicznego, a takim partnerem jest Ukraina, ma wymiar przede wszystkim symboliczny. Wymiar świadczący o wsparciu i o tym, że kraje te tworzą pewną wspólnotę na szczeblu najwyższym. Po tym, co się zaczęło dziać i się nasila, taka wizyta byłaby czymś, co znajdowałoby się w sprzeczności z atmosferą, która się wytworzyła w relacjach polsko-ukraińskich.

Trudno odczytać intencje i rzeczywiste motywacje polskiej polityki wschodniej. Możemy domniemać, mieć swoje hipotezy, gdy chodzi o stopień suwerenności decyzyjności władz polskich w tym obszarze. Proszę zauważyć, jaka jest sytuacja — głowa państwa polskiego nie zabrał głosu w sprawie ekshumacji szczątków ofiar ludobójstwa, głowa państwa polskiego, będąc chyba w ubiegłym roku z wizytą na Ukrainie, wyraźnie sformułował żądanie zwrotu kościoła Marii Magdaleny we Lwowie i nic nie drgnęło. W związku z tym wydaje mi się, że odbiór takich kolejnych wizyt w społeczeństwie będzie coraz bardziej negatywny.

— Mamy do czynienia z sytuacją dość trudną. Nasuwa się pytanie, w jakim stopniu media polskie, w tym też opiniotwórcze, są w tym suwerenne i odzwierciedlają rację społeczeństwa polskiego. Wiemy, że znaczna część mediów to są media sponsorowane czy utrzymywane bezpośrednio ze źródeł obcych. Wiemy, że dominującą rolę na rynku medialnym w Polsce mają media związane z kapitałem niemieckim.

Słynna fundacja Sorosa tworzy też pewne obszary medialne. Trudno się dziwić, że media nagłaśniają tematy, które urągają godności społeczeństwa polskiego. Media zapraszają jako partnerów do dyskusji różne osoby, które nie powinny być partnerami. One mogą być tylko przykładami do omówienia zjawisk wypaczenia, wynaturzenia. Jeżeli nienormalność staje się partnerem do dyskusji, to mamy do czynienia z sytuacją dość przykrą.

Trudno się dziwić, że tak dzieje się w mediach, skoro na przykład mamy do czynienia z krzyczącą sytuacją, kiedy partnerem do rozmów IPN, który z założenia ma chronić honor i pamięć historyczną polską, jest kłamca i fałszerz ze strony ukraińskiej. Więc spotykanie się z taką osobą jest czymś nienormalnym, co też daje przyzwolenie środowiskom medialnym, obniża poziom dyskusji, a też wprowadza relatywizm w obszary, których nie wolno relatywizować. Mam na uwadze honor, pamięć, sprawy związane z fundamentem tożsamościowym każdego społeczeństwa, każdego narodu.