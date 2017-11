Jaki jest obecnie sens istnienia NATO?

© AP Photo/ Czarek Sokolowski NATO nie potrzebuje nowych struktur do powstrzymywania Rosji

Jednak w dzisiejszych czasach, po upływie prawie 70 lat, NATO odgrywa zupełnie inną rolę. Chociaż „zimna wojna" już dawno się skończyła, to sojusz wciąż upatruje w Rosji wroga, z którym należy walczyć. Właśnie tym organizacja motywuje swoje liczne manewry wojskowe i decyzje polityczne o antyrosyjskim charakterze. NATO jest obecnie przestrzałą organizacją, która nie spełnia swoich pierwotnych funkcji obronnych, a reprezentuje interesy korporacji zbrojeniowych. Jaka przyszłość czeka Sojusz Północnoatlantycki?

Sputnik Italia porozmawiał o współczesnej roli NATO z Andrea Cucco, redaktorem naczelnym portalu Difesa Online:

Jeśli chodzi o manewry «Silver Arrow», które skończyły się dopiero co na Łotwie, to nie ma w nich niczego niezwykłego: 11 krajów członkowskich i tylko 3500 wojskowych. To, że sojusz przeprowadza szkolenia swoich wojsk, jest rzeczą dość naturalną, nie ma w tym nic dziwnego.

Dziwne jest natomiast to, że NATO motywuje te ćwiczenia zagrożeniem inwazją wojskową lub prowokacją. Manewry już od dawna nie są przeprowadzane wyłącznie w celach wojskowych. Obecnie walczy się inaczej — przy pomocy sankcji, co jest o wiele bardziej podstępne i niebezpieczne, a także przy pomocy fałszowania informacji.

Dziesięć dni temu w NATO Defense College w Rzymie odbyła się narada krajów członkowskich sojuszu, której głównym tematem były tak zwane «fejki». Zaprezentowano wiele przykładów manipulowania informacjami w celach politycznych i wojskowych. W trakcie spotkania stwierdzono, że najwięcej takich wiadomości pochodzi z Rosji i Chin. We Włoszech mówi się w takich przypadkach o «byku, który nazywa rogatym osła» (polski odpowiednik — nazywanie czarnego białym, a białego czarnym). W wielu krajach Zachodu już od dawna manipuluje się informacjami w celu osiągnięcia celów polityczno-wojskowych i zwoływanie narad ws. «fejkowych» wiadomości jest (zwykłą —red.) obłudą. Lepiej zachować honor i po prostu milczeć. A Rosja to chyba ostatni kraj, który miałby napadać na Zachód" — powiedział Andrea Cucco.

Poglądy krajów członkowskich NATO są obecnie dość zróżnicowane i sojusz nie jest już w stanie zapewnić wspólnej strategii w polityce zagranicznej. Jest to właśnie główna przyczyna kryzysu NATO. Jeśli 70 lat temu powstało w celach obronnych, to teraz ta wspólnota realizuje raczej cele handlowe. Po przyłączeniu się do sojuszu kraje muszą się przecież dostosować się do jego standartów i dokonywać wpłat do budżetu organizacji. Warto w tym miejscu przypomnieć o biznesie zbrojeniowym, który łączy kraje NATO, podczas gdy sam sojusz przeżywa głęboki «kryzys tożsamości» i wartości.

A do pewnych wartości powinien on właśnie powrócić, m.in. po to, aby uniknąć fałszywych informacji. U nas na Zachodzie wiele mówi się o wolności i demokracji, a potem szerzy kłamstwa i oszczerstwa. Przez te 70 lat świat zmienił się tak bardzo, że utrzymywanie takiego sojuszu wojskowego lub myślenie, że będzie on w dalszym ciągu odgrywać taką samą rolę, jaką pełnił na świecie w okresie swojego powstania, jest po prostu śmieszne.