„Nie martwmy się o Unię. Martwmy się o siebie"

© AFP 2017/ Justin Tallis Joanna Senyszyn: Polacy nie są głupcami

Korespondent radia Sputnik rozmawiał z ekonomistką, byłą europosłanką, profesor Joanną Senyszyn.

— Miesięcznik „Wpis" przeprowadził obszerną rozmowę z Januszem Szewczakiem, posłem PiS-u i przewodniczącym sejmowej podkomisji do spraw instytucji finansowych. Już na wstępie poseł Szewczak twierdzi: „Unia Europejska przeszła fazę utopijną. Oderwanie się od rzeczywistości osób rządzących Unią jest coraz bardziej ewidentne. Na dodatek obecnie mamy w jej szeregach do czynienia z rodzajem spisku przeciw Polsce i Węgrom, spisku, który ma swoją aspirację w Berlinie, a także w kręgach skrajnej lewicy europejskiej". Jak Pani profesor jako znawca Unii od podszewki skomentuje to stwierdzenie?

© AP Photo/ Matthias Schrader Senyszyn: PiS znowu odwraca uwagę od ważnych spraw

— Pisowcy gonią w piętkę. Wypowiadają się bardzo źle o Unii. Chcą, żeby Polacy stracili sympatię dla naszego członkostwa w Unii. To jest stek bzdur, świadczący o absolutnym niezrozumieniu Unii. Akurat Polska jest największym beneficjentem przynależności do Unii. Od 2004 dostajemy z Unii ogromne środki, dzięki którym budujemy autostrady, budujemy mosty, mamy coraz lepszą infrastrukturę. Zresztą, PiS, rządząc, pełnymi garściami korzysta z tych środków. No, a co jakiś czas wypuszczają nikomu nieznanych posłów, którzy nie boją się kompromitacji i mówią to, co partia zaleca, żeby mówić.

— Poseł Janusz Szewczak w swoim wywiadzie stwierdza, że półkolonialny system utrzymywany w Unii wobec gospodarki polskiej i węgierskiej, ale także wobec mniejszych krajów Europy Środkowowschodniej, pozwalał na łupienie i rabowanie tych narodów z dochodów podatkowych, budżetowych. Pani profesor podziela to stwierdzenie?

— Polska do tej pory nie jest płatnikiem netto. Otrzymujemy z Unii kilkukrotnie wyższe środki niż te, które wpłacamy do Unii. To są informacje nieprawdziwe, to jest pokazanie jakiejś urojonej rzeczywistości. Trudno to komentować. Radziłabym panu posłowi, żeby po prostu zapoznał się z sytuacją finansową, żeby zapoznał z kwotami, które Polska wpłaca do Unii, i które otrzymuje od niej. Oczywiście, jeżeli Polska będzie łamać praworządność, to może się zdarzyć, że otrzymamy od Unii wysokie kary i wtedy nastąpi wstrzymanie wypłaty różnych środków. Ale to będzie wtedy wyłącznie z winy pisowskiego rządu.

— Poseł Janusz Szewczak widzi Unię chylącą się ku upadkowi. Więc zadaje sobie pytanie, czy Polsce warto pozostawać w Unii?

— Niestety, PiS już od dość dawna, a w zasadzie od początku swoich rządów, chciałby Polskę wyprowadzić z Unii, dlatego że kiedy państwo jest członkiem Unii, to musi przestrzegać praw człowieka, zasad praworządności, a PiS chciałby te wszystkie zasady łamać i je łamie. W związku z tym jest tworzona atmosfera strachu przed imigrantami, którzy rzekomo w wyniku naszej przynależności do Unii do nas napłyną. To są wszystko absurdalne pomysły. Unia, rzeczywiście, przeżywa pewien kryzys, ale Polska to dopiero przeżywa kryzys związany z rządami PiS-u. Nie martwmy się o Unię. Martwmy się o siebie.

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Żeby Polska była Polską - a nie Rosją

— Akurat dosyć silna rusofobia występuje w pisowskim rządzie. Zresztą jest w nim niechęć do wszystkich sąsiadów, dużych sąsiadów — Niemiec, Rosji. Taka jest polityka pisowskiego rządu, że raczej psujemy stosunki z naszymi sąsiadami, psujemy relacje z państwami, które są członkami UE, i które nie są. Niestety, są to obsesje rządzących, którzy uważają, że Polska jest taką samotną wyspą nie tylko w Unii, ale też w Europie. Według nich Polska jest nadal przedmurzem chrześcijaństwa. Polska musi walczyć o wiarę. Na to nie ma rady. Obsesje trzeba leczyć.