„USA są protektorem resztek oddziałów Państwa Islamskiego"

Rzeczniczka prasowa MSZ Rosji Maria Zacharowa życzyła jak najszybszego powrotu do zdrowia dziennikarzom stacji telewizyjnej NTV Ilji Uszeninowi i Timurowi Woronowowi, pracownikom stacji „Zwiezda" Konstantinowi Chudoliejewowi i Dmitrijowi Starodubskiemu, a także rosyjskim wojskowym, którzy zostali ranni podczas eksplozji w Syrii.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Rosyjscy dziennikarze ranni w Syrii

Dziennikarze pracowali w jednej z dzielnic mieszkalnych miasta Dajr az-Zaur , kiedy doszło do eksplozji zdalnie sterowanego fugasa, w której oprócz dziennikarzy zostało rannych pięcioro wojskowych Międzynarodowego Centrum Przeciwminowego Sił Zbrojnych Rosji.

Wszyscy poszkodowani zostali sprawnie przewiezieni do rosyjskiej bazy lotniczej Hmeimim, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy medycznej. Poinformowano, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Biuro prasowe stacji NTV podało, że cała ekipa kanału uważnie śledzi losy kolegów i ma nadzieję, że już niedługo dojdą do siebie i będą mogli wrócić do domu.

Politolog Andriej Suzdalcew w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że do stabilizacji sytuacji we wschodniej części Syrii jeszcze daleko.

Wątpię, by był to jakiś specjalny atak na dziennikarzy, najprawdopodobniej znajdowali się oni w strefie działań wojennych. Przedstawiciele zachodniej koalicji, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, są w pewnym stopniu protektorami resztek oddziałów Państwa Islamskiego. Gdyby nie to, wszyscy terroryści już dawno zostaliby usunięci z tego terytorium. Oczywiście istnieją pewne porozumienia w strefach deeskalacji, jednak znajduje się tam część opozycji, która niczym nie różni się od Państwa Islamskiego i współpracuje z tą organizacją terrorystyczną — powiedział Andriej Suzdalcew.