Tournée Trumpa - handlowanie bronią, a problemów nie ubywa

„Zwracam się do kongresu o rozpatrzenie proponowanych poprawek do budżetu na 2018 rok finansowy dla Ministerstwa Obrony. Interpelacja przewiduje przeznaczenie dodatkowo 4 miliardów dolarów USA na wspieranie obrony przeciwrakietowej w celu przeciwdziałania zagrożeniu ze strony Korei Północnej oraz kwoty 1,2 miliarda dolarów na wspieranie strategii mojej administracji w Azji Południowej" — czytamy w liście, którego tekst rozpowszechnia serwis prasowy Białego Domu.

Donald Trump odbywa obecnie tournée po regionie Azji i Pacyfiku. Po wizycie w Japonii przybył do Republiki Korei. Podczas rozmów z południowokoreańskim prezydentem Trump zaproponował Seulowi zwiększenie zakupów amerykańskiej broni, aby wyrównać balans handlowy w relacjach między dwoma państwami. „Nabycie przez Koreę Południową broni wyprodukowanej przez USA może nieco zmniejszyć amerykański deficyt handlowy" — zauważył Trump.

Moon Jae-in oświadczył, że wizyta Trumpa w Republice Korei może stać się punktem zwrotnym w rozwiązaniu kryzysu wokół programu rakietowego i atomowego Korei Północnej.

Wcześniej premier Japonii Shinzo Abe na podstawie wyników negocjacji z Donaldem Trumpem oświadczył, że kraje osiągnęły porozumienie w sprawie wywierania maksymalnych nacisków na KRLD w celu zmuszenia jej do zaniechania prac w dziedzinie jądrowej. Tokio z kolei będzie przechwytywać i niszczyć północnokoreańskie rakiety w przypadku takiej konieczności, w ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. Przy tym Trump podkreślił, że Japonia będzie mogła zestrzeliwać rakiety KRLD, jeśli kupi nowe zbrojenia w Stanach Zjednoczonych.

„Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wykazuje podejście sprzedawcy w stosunku do zagrożeń zewnętrznych, które konsekwentnie przelicza na dolary. Jednak liczba problemów w taki sposób wcale nie maleje" — oświadczył w poniedziałkowym wywiadzie dla agencji RIA Novosti szef komitetu międzynarodowego Rady Federacji — senatu — Konstantin Kosaczow.

„Wystąpił do premiera Japonii o zwiększenie skali kupna broni w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Pjongjangu, a sam skierował pod obrady kongresu interpelację w sprawie zwiększenia środków przeznaczanych na te same cele" — powiedział senator.

Według niego, jeśli przypomnimy sobie podobne podejście do współpracy Europy z Rosją w sprawie Nord Stream 2, gdzie Waszyngton także, bez specjalnego namysłu, zaproponował kupno amerykańskiego gazu skroplonego zamiast tańszego gazu rosyjskiego, a także rozmowy prowadzone przez Trumpa w trakcie jego tournée po Bliskim Wschodzie, „można mieć wątpliwości co do tego, co w tym wszystkim jest najważniejsze — zagrożenie czy pieniądze".

„Czy można zakładać, że Trump specjalnie doprowadził do zaostrzenia sytuacji z Koreą Północną, aby przeforsować programy w dziedzinie zbrojeń w Azji, nie ograniczając się do już realizowanych projektów w dziedzinie rozmieszczenia systemów obrony przeciwrakietowej?" — zadaje pytanie senator.

Konstantin Kosaczow podkreślił ciekawą statystykę podawaną przez media: w Japonii, która jest głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, zgodnie z wynikami sondaży opinii publicznej tylko 24% jest zdania, że amerykański prezydent będzie postępować należycie w sprawach międzynarodowych. „Rok temu Barack Obama uzyskał 76% głosów. Można więc zakładać, że Trump jako polityk na razie jawnie ustępuje Trumpowi biznesmenowi" — powiedział senator na zakończenie.

Ekspert do spraw regionu Azji i Pacyfiku Władimir Tieriechow w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził własną opinię w sprawie posunięć Trumpa.

W trakcie wizyty Donalda Trumpa w Japonii wygłaszano deklaracje na temat konieczności powstrzymywania Korei Północnej, zacieśniania kooperacji militarnej między obu krajami w przeciwdziałaniu zagrożeniu ze strony Korei Północnej. W rzeczywistości prowadzone są bardziej skomplikowane rozgrywki. Podstawowym ich uczestnikiem jest bynajmniej nie Korea Północna, lecz Chiny. W Tokio dwóch podstawowych sojuszników porównywało i uzgadniało stanowiska w kwestii polityki na kierunku chińskim, jednak wszystko to było prezentowane jako reakcja na zagrożenie koreańskie. W tej sytuacji Korea Północna jest jedynie parawanem dla strategii wojskowo-politycznej Stanów Zjednoczonych i Japonii wobec Chin. Właśnie w ten sposób należy rozumieć wszystkie kroki w dziedzinie obrony ze strony Stanów Zjednoczonych i Japonii oraz ich wspólne posunięcia. Dlatego nie jest specjalnie ważna odpowiedź Korei Północnej, lecz ważna jest reakcja Chin, dokąd Trump ma udać się po wizycie w Korei Południowej — to jest przecież najciekawsze. Dlatego nie zakładam, że kolejne zaostrzenie retoryki pod adresem KRLD zaowocuje działaniami zbrojnymi — powiedział Władimir Tieriechow.