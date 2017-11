„Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją to pierwszy krok w stronę wojny"

Służba prasowa prezydenta Ukrainy Ukraina wypowiedziała Rosji umowę w sprawie dostaw broni

Zdaniem eksperta zerwanie stosunków dyplomatycznych doprowadzi także do zerwania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej między państwami. To natomiast może doprowadzić do uznania przez Rosję proklamowanych w trybie jednostronnym Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych.

„Logicznym w danej sytuacji byłoby uznanie ŁRL i DRL" — uważa Bezpałko.

Co więcej ekspert podkreślił, że zerwanie rosyjsko-ukraińskich stosunków jest nie tylko możliwe, ale też najprawdopodobniej do niego dojdzie, bowiem, jak zauważa ukrainista, „większość radykalnych ustaw pisanych na Ukrainie nie jest anulowana, lecz odkładana na później".