Igrzyska Olimpijskie 2018 narzędziem w walce przeciwko Rosji

© REUTERS/ Peter Power WADA: W Rosji nie było państwowego systemu dopingu

Prezydent Rosji Władimir Putin powiązał oskarżenia o wspieranie stosowania dopingu przez sportowców, wysuwane pod adresem Rosji, z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, które odbędą się w 2018 roku.

„Oto co mnie niepokoi — powiedział. — Olimpiada ma się zacząć w lutym, a wybory prezydenckie mamy kiedy? W marcu. Mam bardzo duże podejrzenia, że wszystko to robi się po to, aby stworzyć bardzo komuś potrzebną sytuację niezadowolenia wśród miłośników sportu i sportowców, w związku z tym, że państwo miało rzekomo związek z naruszeniami i za nie odpowiada" — powiedział Władimir Putin.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Komisja MKOl pozbawiła Rosję dwóch medali olimpijskich w Soczi

Prezydent Rosji podkreślił również, że współczesne międzynarodowe organizacje sportowe, w tym również Międzynarodowy Komitet Olimpijski są uzależnione od sponsorów, a także od nabywców praw telewizyjnych i reklamodawców. Według rosyjskiego przywódcy „pakiet kontrolny znajduje się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam mieści się większość firm, które zamawiają i płacą za prawa telewizyjne, tam są również główni sponsorzy i reklamodawcy".

„W odpowiedzi na naszą rzekomą ingerencję w wybory, Stany Zjednoczone chcą stworzyć problemy podczas wyborów prezydenckich w Rosji" — uważa Władimir Putin.

Rosyjski przywódca wyraził także przekonanie, że „jeśli to prawda, to dzieje się bardzo źle, ponieważ podważa to sens ruchu olimpijskiego, a sport, podobnie jak kultura, powinien być poza wszelką polityką. Są to mosty, które łączą ludzi, a nie sfery, które niszczą stosunki między państwami" — powiedział.

© Sputnik. Ramil Sitdikow Olimpiada 2018 bez Rosji?

Wcześniej gazeta New York Times powołując się na własne źródła poinformowała, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski w związku z serią skandali wokół rosyjskich sportowców rozważa wariant dopuszczenia reprezentacji Rosji do Igrzysk Olimpijskich 2018, jednak pod warunkiem, że hymn narodowy Rosji nie będzie wykonywany, a rosyjska delegacja nie weźmie udziału w ceremonii inauguracji. Oczekuje się, że decyzja ws. dopuszczenia reprezentacji Rosji do Olimpiady 2018 zostanie podjęta na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego organizacji na początku grudnia.

Dyrektor Instytutu Planowania Strategicznego, Aleksander Gusiew w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że skandal z potencjalnym niedopuszczeniem rosyjskiej reprezentacji do Olimpiady 2018 należy rozpatrywać jako nacisk na Rosję.

Jestem przekonany, że te dwa niezwykle ważne wydarzenia — Igrzyska Olimpijskie 2018 i wybory prezydenckie w Rosji, są ze sobą związane. Nie ulega przecież wątpliwości, że nieobecność naszych sportowców na zimowej Olimpiadzie lub ich udział w neutralnych barwach i bez wykonania hymnu narodowego stworzy dość duże trudności również wewnątrz kraju, wywoła niezadowolenie Rosjan w związku z tym, że część sportowców nie zostanie do niej dopuszczona. Międzynarodowy Komitet Olimpijski opublikował już nazwiska narciarzy, którzy zostali dożywotnio odsunięci od udziału w Olimpiadzie.

„Należy to oceniać jako bardzo duży nacisk na nasz kraj. I rzeczywiście może to wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich w Rosji, ponieważ naród uzna z pewnością, że nasze kierownictwo nie poradziło sobie z tymi zadaniami, za które odpowiada" — powiedział Aleksander Gusiew na antenie radia Sputnik.

Zdaniem eksperta, za wszystkimi tymi procesami stoją kraje Zachodu.

© AP Photo/ David J. Phillip Zachodowi nie podoba się idea Olimpiady bez Rosji

„Oczywiście główni zleceniodawcy wszystkich tych procesów — zarówno politycznych, jak i gospodarczych, znajdują się za oceanem. To właśnie oni manipulują mediami, które nabywają teraz prawa do transmitowania Igrzysk Olimpijskich. Zachodnie media urządziły tak naprawdę prawdziwą blokadę informacyjną naszego kraju. Państwa Zachodu oprócz tego, że nałożyły na nas sankcje, próbują teraz także destabilizować sytuację wewnętrzną w Rosji" — uważa Gusiew.