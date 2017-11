Czy NATO zbuduje bazę w Czarnogórze?

© AFP 2017/ Siergiej Supinski Klimkin: Ukraina będzie bronić Wiatrowycza

Pytanie dotyczące tej kwestii zadali dziennikarze na konferencji prasowej z udziałem sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga. Jak powiedział szef NATO, bez zgody Podgoricy „nie będzie natowskich baz, natowskich działań i natowskich obiektów”.

W rozmowie ze Sputnikiem politolog, koordynator czarnogórskiego projektu „Nie dla wojny, nie dla NATO” Igor Damjanovic podkreślił, że wypowiedź Stoltenberga bardzo przypomina zwykłą grę słów.

— Gdyby NATO faktycznie kierowało się zasadami demokratycznymi, w jego regułach ujęto by, że każde państwo, które chce przystąpić do sojuszu, powinno przeprowadzić wolne i demokratyczne referendum. W przypadku Czarnogóry nie miało to miejsca. Co więcej, struktury NATO mocno wspierały władze kraju, aby zapobiec organizacji plebiscytu. NATO przekazało władzę w Czarnogórze w ręce ludzi, którzy uważają, że zasłużyliśmy, aby nas bombardowano w 1999 roku i że zostaliśmy zasypani zubożonym uranem na naszą korzyść – powiedział Damjanovic.

Politolog przypomniał, że premier Czarnogóry Duško Marković na początku roku w wywiadzie dla „Time” oświadczył: „Port w mieście Bar ma strategiczne znaczenie dla przeciwników NATO, zwłaszcza po rozpoczęciu konfliktu w Syrii, gdy Rosja zaczęła szukać dobrej bazy morskiej w cieplejszych wodach”. Wówczas część czarnogórskiej opozycji uznała tę wypowiedź za ukrytą propozycję złożoną sojuszowi.

Zresztą, obecnie analitycy wymieniają w charakterze ewentualnej lokalizacji bazy NATO nie tylko Bar. Zdaniem Milana Knezevica może się ona pojawić w pobliżu góry Sinjajevina, w centralnej Czarnogórze. Jak podkreślił, jest to idealne miejsce do dyslokacji radarów i utworzenia bazy, która mogłaby kontrolować całe Bałkany Zachodnie. Damjanovic twierdzi z kolei, że najlepszym miejsce w tym przypadku jest zatoka Valdanos, zlokalizowana niedaleko czarnogórsko-albańskiej granicy.

— Po pierwsze, jej strategiczne znaczenie rozumiano już w czasach Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. Nie bez powodu cały znajdujący się w tym regionie majątek należał do Sił Zbrojnych Jugosławii, a następnie w latach 90. chciano tu wybudować bazę wojskową, ale projekt ostatecznie nie został zrealizowany z powodu braku środków. Sześć lat temu brytyjska firma Cubus Lux podpisała z władzami Czarnogóry porozumienie w sprawie zakupu ziemi i inwestycji w rozwój turystyki w tym regionie, ale gdy zostało to nagłośnione, organizacja pozarządowa MANS (Mreza za afirmaciju nevladinog sektora, Network for affirmation of NGO sector) obruszyła się z ostrą krytyką. Anglicy zrezygnowali z inwestycji. Cztery lata później biznesmen Zarko Radulović oskarżył MANS o to, że za kampanię przeciwko Valdanos otrzymała 25000 euro. Chciałbym zauważyć, że potem dyrektor tej organizacji Vanja Calovic otrzymała od ambasady USA nagrodę „Najodważniejsza kobieta Czarnogóry”, ale nie wiem, w jakim stopniu te wydarzenia są powiązane ze sobą. Jednak od tego czasu nie mówi się o tej zatoce, nie przeprowadzano żadnych nowych przetargów na budowę infrastruktury. Cicho, spokojnie i być może w gotowości na przybycie okrętów NATO – podsumował Damjanovic.

Na Bałkanach sojusz ma już swoją bazę – baza amerykańskiego kontyngentu KFOR Bondsteel położona jest niedaleko kosowskiego miasta Uroševac. Została ona zbudowana po bombardowaniach Jugosławii i wkroczeniu do południowej serbskiej prowincji kontyngentu pokojowego NATO.