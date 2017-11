Polska i Iskandery. Straszaki na zamówienie

© AP Photo/ Bob Edme Polska płaci miliardy za europejską „protekcję"

— Dziwić się nie należy. Warto pamiętać, że zanim zapadła decyzja o lokalizacji amerykańskiej bazy rakietowej w Polsce, Rosja sygnalizowała, że jeśli do tego dojdzie, to będzie zmuszona również wzmocnić swój potencjał w Kalinigradzie w ramach zastosowania symetrycznych środków na zwiększenie amerykańskiej obecności w tej części Europy. Moim zdaniem jest to naturalna przyczyna i skutek. Przy tym faktyczną przyczyną zwiększenia potencjału rakietowego w Kaliningradzie jest decyzja polskich władz o tym, żeby zgodzić się na lokalizację amerykańskich instalacji w Polsce. Warto zwrócić uwagę na to, że próbuje się przedstawiać polskiej opinii publicznej fakt zwiększenia potencjału rakietowego w Kaliningradzie nie jako symetryczną odpowiedź na wcześniejsze decyzje związane z rozmieszczeniem sił amerykańskich, lecz jako straszak. W bardzo alarmistycznych tonach mówi się o tym, że Rosjanie celują w Polskę, umieszczają rakiety, jakby szykowali się do ataku. Tymczasem jest to naturalna konsekwencja. Jeżeli główny geopolityczny oponent Rosji lokuje nie na swoim terenie tuż przy granicy swoje instalacje wojskowe, to w takiej sytuacji Rosja jest zmuszona zwiększyć swoje środki obronne.

— Przy tej okazji warto przypomnieć, w jakim tonie media zachodnie, a zwłaszcza polskie, wypowiadały się na temat manewrów „Zapad 2017". Otóż notorycznie, przez co najmniej 2 miesiące, straszono polską opinię publiczną, że te manewry są tylko przykrywką do jakiejś akcji wojskowej, która może zakończyć się bądź to atakiem na Polskę, bądź — przy najbardziej optymistycznym scenariuszu — przynajmniej zajęciem Białorusi. I co się okazało? Manewry się zakończyły, wojska rosyjskie opuściły Białoruś, a ci ludzie, którzy nas straszyli, zupełnie nie przejmując się faktami, rozpoczynają kolejny rozdział straszenia nas obecnością Rosji. Ja takie komunikaty traktuję jako wypowiedzi na zamówienie. Jest zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju materiały, straszące opinię publiczną Rosją, aby zwiększać mobilizację wewnętrzną w kraju wobec wyimaginowanego wroga zewnętrznego. Bez względu na to, co Rosja zrobi, zawsze znajdzie się ktoś, kto napisze, że dzieje się coś strasznego i wszelkie działania są wymierzone właśnie w Polskę.

Niestety, lub na szczęście, fakty tego nie potwierdzają, Rosja zachowuje się bardzo powściągliwie. Oczywista logika wojskowa wskazuje, że zwiększanie potencjału i napięcia na tzw. wschodniej flance NATO będzie zawsze skutkować zwiększaniem środków obronnych po stronie rosyjskiej. Tym bardziej że zostali zaangażowani Amerykanie, którzy w ogóle tutaj nie powinni być. Polskę można byłoby jeszcze zrozumieć, że inwestuje w swoje wojska, natomiast umieszczenia tutaj obcych wojsk i na dodatek wojsk kraju, który jest głównym geopolitycznym przeciwnikiem Rosji, inaczej się skończyć nie może.